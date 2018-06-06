"У закритій труні": друзі помітили нестиковки у самогубстві Кантера

Друзі загиблого українського режисера Леоніда Кантера не вірять у те, що він міг покінчити життя самогубством.

За їх словами, безліч нюансів вказують на те, що він хотів жити, передає ТСН.

Як розповів режисер Ярослав Попов, Кантер тільки почав монтувати свій черговий фільм, на цей раз про подорожі. Два дні тому він просидів п'ять годин на монтажі, багато сміявся, жартував, нібито поїхав додому на свій хутір Обирок задоволеним.

Леонід Кантер

"Я не бачив тіла, ніяких доказів не бачив. Дивно, що так швидко все відбувається, завтра о 9:00 в крематорії поховання в закритій труні", - говорить він і дає зрозуміти, що не вірить офіційним повідомленням.

Однак правоохоронці звертають увагу на те, що Кантер залишив передсмертну записку.

"Слідчо-оперативна група з місця події вилучила зброю, з якого людина побажала позбавити себе життя. Також вилучено передсмертну записку, ще є речові докази, які вказують на те, що людина вирішила таким чином покинути цей світ", - пояснив начальник сектора комунікацій ГУНП у Чернігівській області Сергій Бриль.

"Я розумію, що швидше за все це правда, але я залишаю собі ось таку невелику надію, дурну надію, що це помилка", - зізнався при цьому давній друг Кантера, волонтер Мирослав Гай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері, 4 червня, на хуторі Обирок Борзнянського району Чернігівської області виявили тіло відомого режисера, продюсера, мандрівника і письменника Леоніда Кантера.