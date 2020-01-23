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23 січня • оновлено в 21:25
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Порізав вени і горло на очах у людей: в "адміністрації" Ялти сталася кривава НП. 18+

2.2т
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Житель Ялти в анексованому Криму перерізав собі горло та вени на руках в місцевій міській "адміністрації".

Інцидент стався в четвер, 23 січня, близько 11:40. Відповідне відео опублікував Telegram-канал LIFE SHOT (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

За даними Telegram-каналу, 56-річного чоловіка звуть Василь. Він знаходиться в реанімації, його прооперували.

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У міській адміністрації Ялти чоловік порізав руки і горло

У міській адміністрації Ялти чоловік порізав руки і горло

Скрін відео

Як видно на кадрах, чоловік завдав собі кілька порізів, сидячи на кріслі біля столу. У приміщенні при цьому перебували люди. Співробітники окупаційної адміністрації викликали поліцію і "швидку".

"Із собою у Василя були документи про призупинення справи про кражу в нього квартири", – сказано в повідомленні.

Обережно! Відео 18 +!

Як писав OBOZREVATEL, 20 січня в будівлі Центральної виборчої комісії в Києві на площі Лесі Українки, 1, сталося самогубство. Військовослужбовець застрелив себе з пістолета Макарова.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Ялта
Тег
видео
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Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
На глазах у людей есть вены и горло?
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