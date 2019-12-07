"У війни жнива!" У мережі показали фото трагічно загиблого бійця ОС

У ніч на 7 грудня обірвалося життя водія розвідувального взводу 2-го батальйону 95-ї бригади Ігоря Волинця - позивний Єнот.

Прощання з бійцем відбудеться в селі Голубівка Житомирської області 8 грудня об 11:00. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила волонтер Юлія Толмачова.

"Знову трагічна новина ... Як же так, Єнот? За ці роки ви стали рідними, близькими, ви стали своїми. Чому ???... Вічна пам'ять герою , - написала волонтер.

Ігор Волинець Facebook Юлії Толмачової

У коментарях користувачі соціальної мережі висловили співчуття рідним і близьким загиблого бійця. Багато хто знав Ігоря, як сміливу і позитивну людини.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що поблизу села Новотроїцьке Донецької області внаслідок вибуху невідомого пристрою був важко поранений військовослужбовець з Кривого Рогу.

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