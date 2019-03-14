У відповіді НАБУ і САП: Луценко зробив заяву щодо скандалу з корупцією в оборонці

Виключно Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура може дати оцінку корупційної діяльності вищого керівництва оборонної сфери України.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив генеральний прокурор Юрій Луценко. Він підкреслив, що подібне питання не є компетенцією ГПУ.

"Моя проблема в тому, що моя посада так називається — генеральний прокурор. Люди вважають, що я маю можливість залучати до кримінальної відповідальності за будь-який злочин. Із 2016 це не так", — сказав Луценко.

Скрін відеотрансляції

Як зазначив він, згідно із законодавством, будь-яка корупційна оборудка чиновника "категорії А" — від мера міста і вище — є виключною монополією НАБУ.

Крім того, і генпрокурору, і президенту заборонено втручатися в діяльність будь-якого силового органу, в тому числі й НАБУ.

У той же час він звернув увагу на те, що навколо оборонпрому тільки ГПУ розслідує 480 проваджень, що стосуються шахрайства та несплати податків.

За результатами розслідування підозри про несплату податків були пред'явлені керівнику компанії "Оптімумспецдеталь" Андрію Рогозі та його бізнес-партнеру Віталію Жукову.

При цьому Луценко не виключає, що подібні підозри отримають й інші передбачувані співучасники, зокрема, син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.

Скрін відеотрансляції

Як відомо, 11 березня вийшла завершальна частина розслідування журналістів, у якому вони стверджують, що співробітники Національного антикорупційного бюро знали і були замішані в скандальних схемах навколо "Укроборонпрому".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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