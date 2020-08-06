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У Венедіктової відреагували на запрошення Лукашенка у справі вагнерівців

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Розслідування
8,1 т.
У Ірини Венедіктової прокоментували запрошення Лукашенка щодо справи вагнерівців

У Ірини Венедіктової прокоментували запрошення Лукашенка щодо справи вагнерівців. 24 канал

Офіційна реакція на заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про необхідність візиту української генпрокурорки до Мінська з'явиться лише після офіційного запрошення.

Так прокоментували ймовірність участі Ірини Венедіктової у справі щодо затримання російських найманців ПВК Вагнера в Офісі генерального прокурора України, повідомляє УНН.

"Реакція буде тільки після офіційного запрошення, наразі Офіс генпрокурора його ще не отримав", – повідомили у відомстві.

Як писав OBOZREVATEL:

УкраїнаЧВК ВагнераОфіс генерального прокурора УкраїниОлександр Лукашенко
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  2. Розслідування