У Венедіктової відреагували на запрошення Лукашенка у справі вагнерівців

Офіційна реакція на заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про необхідність візиту української генпрокурорки до Мінська з'явиться лише після офіційного запрошення.

Так прокоментували ймовірність участі Ірини Венедіктової у справі щодо затримання російських найманців ПВК Вагнера в Офісі генерального прокурора України, повідомляє УНН.

"Реакція буде тільки після офіційного запрошення, наразі Офіс генпрокурора його ще не отримав", – повідомили у відомстві.

Як писав OBOZREVATEL: