У центрі скандалу: як вбивають популярний курорт та Азовське море

Популярний курорт Кирилівка в Запорізькій області знову опинився в центрі скандалу. Виявилося, що місцева влада по-новому дерибанить узбережжя Азовського моря. Судячи з усього, не без допомоги правоохоронних органів.

Як так вийшло і чим це загрожує - читайте в розслідуванні OBOZREVATEL.

У період 2013-2016 р.р. Кирилівська селищна рада прийняла рішення, за яким комунальному підприємству "Розвиток курортної зони" передали в постійне користування земельні ділянки водного фонду в межах прибережної захисної смуги Азовського моря і Утлюкського лиману.

Надалі ці ділянки були передані в приватні руки і забудовані, зараз на них здійснюється комерційна діяльність. А це категорично заборонено, що чітко зазначено в законодавстві.

Федотова коса - Азовське море

Справа в тому, прибережна захисна смуга – це частина водоохоронної зони відповідної ширини (в нашому випадку уздовж моря), на якій встановлений досить суворий режим господарської діяльності. Тобто, має особливий статус використання, який забороняє забудову (крім гідротехнічних споруд). Ці землі не можуть передаватися в постійне користування приватним особам!

Однак прудким чиновникам закон не наказ. І найчастіше вони діють як в інтересах третіх осіб, так і в своїх.

Прокуратура Запорізької області ще в листопаді 2016 року розпочала кримінальне провадження за фактом зловживання владою посадовими особами Кирилівської селищної ради.

У фабулі чітко прописано, що ці "посадові особи" незаконно, діючи умисно, передали земельні ділянки прибережної захисної смуги Азовського моря в постійне користування КП "Розвиток курортної зони" - і це призвело до тяжких наслідків.

Причому, стверджують правоохоронці, влада Кирилівки діяла разом з Державною азовською морською екологічною інспекцією, головним управлінням Держгеокадастру в Запорізькій області та органами охорони культурної спадщини.

Що й мовити, фабула кричуща. Можна сказати, правоохоронці накрили ціле організоване злочинне угруповання!

Отже, як став можливий такий нахабний дерибан?

ВІДЧУЙТЕ КРАСУ ГРИ

Наприклад, слідством було встановлено, що Кирилівською селищною радою Якимівського району Запорізької області у 2015 році була затверджена низка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення об'єктів рекреаційного призначення (які призначені та використовуються для організації відпочинку, туризму тощо) і передача цих ділянок у постійне користування КП "Розвиток курортної зони" (код ЄДРПОУ 31791572). Однак такі дії не відповідають приписам земельного та водного законодавства і порушують інтереси територіальної громади.

Слідство встановило, що КП "Розвиток курортної зони" створено на підставі рішення Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області від 25.12.2001 №30 з метою розвитку інфраструктури курорту Кирилівка і, відповідно, "отримання законного прибутку шляхом здійснення виробничо-господарської діяльності щодо забезпечення потреб населення".

Предметом діяльності цього комунального підприємства (відповідно до Статуту) є "будівельні та ремонтно-будівельні роботи, прибирання сміття та очищення територій, реклама, видання газет, виробництво розподілу тепла, монтаж металевих конструкцій, утримання ринків, виробництво сільськогосподарської продукції, готельне обслуговування" і т. ін.

У лютому 2016 року, між КП "Розвиток курортної зони" і фізичними особами-підприємцями були укладені інвестиційні договори. Інвестори зобов'язалися профінансувати і виконати на земельних ділянках будівельно-монтажні роботи, а саме:

зведення на підставі дозвільної та проектної документації планових об'єктів нерухомості; введення в експлуатацію будівельних об'єктів; придбання та встановлення необхідного обладнання для об'єктів будівництва та інфраструктури; огорожі ділянок; підключення планових об'єктів нерухомості створеної інфраструктури.

Самі ж умови договору, м'яко кажучи, дивні. Земля була передана в користування комунальному підприємству, а воно дало приватним особам право на забудову та реєстрації права власності!

Прокуратура в суді довела протиправність рішень Кирилівського селищної ради щодо відведення земельних ділянок. Суд прийняв рішення повернути їх громаді.

Хеппі-енд? На жаль.

Правоохоронці дійсно попрацювали: задокументували протиправність відведення землі, довели незаконність будівництва, заарештували майно, земельні ділянки, провели обшуки у фігурантів (у тому числі у сільського голови Івана Малєєва), провели роботу в судах - по відновленню законних інтересів та повернення землі, а в підсумку - нуль.

Як так вийшло?

ПОДАРУНОК НА ПІВВІКУ

Візьмемо тільки кілька ділянок, які фігурують в матеріалах кримінальних проваджень і позовах прокуратури - кадастрові номери 2320355400:11:001:0457; 2320355400:11:001:0458 та 2320355400:11:001:0585.

На даний час вони вже по суті віддані фізичній особі (яка веде на цій землі комерційну діяльність). Ну, або подаровані на 49 років.

Ось дані з держреєстру.

Запорізька область, Якимівський район, смт Кирилівка, вулиця Коса Федотова

А ось з держреєстру майнових прав.

Подарунок на півстоліття

Як виявилося, 6 червня 2019 року рішенням Кирилівської селищної ради приватній особі (Лагоді Юлії Андріївні) передані в оренду три ділянки (кадастрові номери 2320355400:11:001:0457; 2320355400:11:001:0458; 2320355400:11:001:0585 . Підкреслимо, вони передані на 49 років! Що прирівнюється до "подарунку".

І це при тому, що дані земельні ділянки є предметом злочину в кримінальному провадженні, про який писали вище.

Факт винесення нового рішення по землі, реєстрація права на землю в Державному реєстрі майнових прав, вказує на цілковиту відсутність у влади Кирилівки страху відповісти за законом. І для цього, напевно, є вагомі причини.

У селищній раді Кирилівки, а також вдома у голови селищної ради Івана Малєєва ще в грудні 2016 були проведені обшуки. Співробітники запорізької прокуратури вилучили документи, що стосуються передачі земельних ділянок в постійне користування КП "Розвиток курортної зони". Незважаючи на це, в 2019 році дерибан узбережжя Азовського моря продовжився.

ДОРОЗСЛІДУВАЛИСЯ

У місцевих ЗМІ неодноразово озвучувалася інформація про "тісний зв'язок" міського голови Мелітополя Сергія Манько та селищного голови Кирилівки Івана Малєєва. Однак схоже, що в реалізації смачних схем не останню роль зіграли і правоохоронці. Навмисне чи ні - це може встановити в рамках окремого кримінального провадження наприклад, ДБР. Тому що справа розвалилася. Не будемо детально розписувати - це інша історія.

Скажімо одне: вийшла робота на кошик - вироків у справі немає.

P.S. У наступному матеріалі ми розкриємо кінцевих бенефіціарів схеми щодо присвоєння земель водного фонду, опишемо наслідки, які вже є сьогодні і які отримаємо в майбутньому.

Варто відзначити, що останнім часом Кирилівку стрясають скандал за сандалом. Нещодавно OBOZREVATEL поскаржилися на те, що селище ризикує опинитися на межі екологічної катастрофи.

У прибережній захисній смузі Молочного лиману, що має статус гідрологічного заказника загальнодержавного значення, розташований полігон рідких побутових відходів. Щодня туди асенізаторами вивозяться тонни нечистот з усього населеного пункту, а це і бази відпочинку, яких тут близько 500.

В результаті екологічні проблеми не вирішені до цього дня, про що неодноразово повідомляли в ЗМІ. Як результат, за даним фактом ГУ Національної поліції у Запорізькій області в липні нинішнього року відкрило кримінальне провадження за ст. 243 Кримінального кодексу України (забруднення моря).

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