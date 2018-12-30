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У центрі Івано-Франківська розстріляли кримінального авторитета: фото і відео

9.7тЧитати матеріал російською

У центрі Івано-Франківська на вулиці Хотинській застрелили кримінального авторитета.

Як передає galka.if.ua, його вбили зі зброї із глушником. Зловмисник або декілька зловмисників зникли з місця надзвичайної події на чорному авто без номерних знаків.

Незабаром стало відомо, що в районі вулиці Набережна знайшли спалений автомобіль, який міг належати злочинцям.

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Як з'ясувалося, убитим виявився чоловік 1958 року народження, який мав проблеми із законом. У нього були виявлені вогнепальні поранення у районі шиї. Однак свідки, які викликали поліцію, спочатку вирішили, що він загинув у результаті ДТП.

У центрі Івано-Франківська розстріляли кримінального авторитета: фото і відео
У центрі Івано-Франківська розстріляли кримінального авторитета: фото і відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на Прикарпатті жорстоко побили голову Всеукраїнського братства ОУН-УПА. Нападником виявився 21-річний уродженець Узбекистану, який навмисне спровокував конфлікт.

Місце
УкраїнаІвано-Франківськ
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