У центрі Івано-Франківська розстріляли кримінального авторитета: фото і відео

У центрі Івано-Франківська на вулиці Хотинській застрелили кримінального авторитета.

Як передає galka.if.ua, його вбили зі зброї із глушником. Зловмисник або декілька зловмисників зникли з місця надзвичайної події на чорному авто без номерних знаків.

Незабаром стало відомо, що в районі вулиці Набережна знайшли спалений автомобіль, який міг належати злочинцям.

Як з'ясувалося, убитим виявився чоловік 1958 року народження, який мав проблеми із законом. У нього були виявлені вогнепальні поранення у районі шиї. Однак свідки, які викликали поліцію, спочатку вирішили, що він загинув у результаті ДТП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на Прикарпатті жорстоко побили голову Всеукраїнського братства ОУН-УПА. Нападником виявився 21-річний уродженець Узбекистану, який навмисне спровокував конфлікт.