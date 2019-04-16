У Тернополі вбили екстравагантного майстра тату: опубліковане фото

У Тернополі у квартирі була жорстоко вбита 27-річна дівчина — майстер тату-салону. На тілі загиблої поліція виявила ножові поранення.

Труп 16 квітня знайшли подруга матері загиблої і робітник, який робив ремонт у квартирі, повідомили OBOZREVATEL у прес-службі ГУНП у Тернопільській області.

27-річна загибла Тетяна Подвашецька З особистої сторінки в соцмережі

За даними сайту "Тернополяни", загиблу звали Тетяна Подвашецька. Видання зазначає, що дівчина була досить впізнаваною в місті, оскільки більшу частину її тіла вкривали татуювання. У соцмережах у неї було безліч шанувальників.

"Жила дівчина разом із чоловіком, спільно тримали тату-салон", — зазначили журналісти.

Начальник прес-служби ГУНП у Тернопільській області Сергій Крепа у коментарі OBOZREVATEL підтвердив, що дівчина, яка загинула у квартирі — майстер тату-салону.

Вбивство у Тернополі

Вбивство у Тернополі

Місцеві кажуть, що до вбивства дівчини може бути причетний один з її знайомих. Однак крапку у трагедії можна буде поставити після об'єктивного розслідування.

Тетяна Подвашецька З особистої сторінки у соцмережі

Тетяна Подвашецька З особистої сторінки у соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Фастові був застрелений 42-річний депутат районної ради Олег Коломієць. Вбивство сталося біля квартири загиблого. Чоловік отримав три поранення в живіт і одне в серце і помер на місці.

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