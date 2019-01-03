У Тернополі у багатоквартирному будинку прогримів вибух: не всі вижили

У Тернополі в багатоквартирному будинку на вул. Макаренка прогримів вибух, у результаті чого один чоловік загинув, ще двоє госпіталізовані.

Як з'ясувалося, НП сталася в однокімнатній квартирі, що на другому поверсі будинку, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільській області.

На момент вибуху в кімнаті знаходилося чотири людини, які розпивали спиртні напої. Ймовірно, вибухнула граната, яку мав при собі один з чоловіків.

"Поліцейські виявили тіло чоловіка. У нього на пальці висіло кільце, ймовірно, від гранати. Поруч лежало ще двоє поранених людей. Їх доставили в лікарню", – йдеться в повідомленні.

"Власник квартири говорить, що загиблий – його сусід. Вони дивилися телевізор і розпивали спиртні напої. Знайомий мав при собі небезпечний предмет. Він хвалився і в результаті необережного поводження – граната вибухнула", – розповів заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Степан Яцух.

За відомостями поліції, у результаті вибуху витоку газу не відбулося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 31 грудня вибух прогримів у російському Магнітогорську. У результаті НП звалився весь під'їзд багатоповерхового будинку. Офіційна причина – вибух побутового газу. За останніми даними, загинули 37 людей.

Пізніше у тому ж місті вибухнула і загорілася маршрутка. загинули троє