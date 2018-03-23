У Тернополі провчили водія з гучного відео в мережі

Днями в соцмережі широкого розголосу набув відеозапис, на якому водій автомобіля Toyota Самry порушує правила дорожнього руху і створює аварійну ситуацію, рухаючись по проспекту Степана Бандери в Тернополі.
Патрульним вдалося встановити особу водія-правопорушника, яким виявився 22-річний житель міста, повідомляє в своєму Facebook Патрульна поліція Тернопільській області.
Інспектори винесли водієві постанову по ч.2 ст.122 КУпАП та адміністративний протокол за ч.4 ст.122 КУпАП.
Як писав "Обозреватель", в Києві п'яний водій влетів у авто копів.
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