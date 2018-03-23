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У Тернополі провчили водія з гучного відео в мережі

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Днями в соцмережі широкого розголосу набув відеозапис, на якому водій автомобіля Toyota Самry порушує правила дорожнього руху і створює аварійну ситуацію, рухаючись по проспекту Степана Бандери в Тернополі.

Патрульним вдалося встановити особу водія-правопорушника, яким виявився 22-річний житель міста, повідомляє в своєму Facebook Патрульна поліція Тернопільській області.

Інспектори винесли водієві постанову по ч.2 ст.122 КУпАП та адміністративний протокол за ч.4 ст.122 КУпАП.

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Тема
ДТП
Місце
УкраїнаТернопіль
Об'єкт
Національна поліція України
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