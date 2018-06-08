У Сумах сім'я постраждала від вибуху пороху: діти у важкому стані

У Сумах в результаті вибуху банки з порохом у дворі житлового будинку, постраждали 41-річний чоловік і його маленькі діти.

"Від вогника запальнички вибухнула банку з порохом. 10-річний хлопчик в присутності батька і своєї 10-місячної сестрички заради розваги підпалив мисливський порох, в результаті чого і стався вибух", - йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції області.

Постраждалі були госпіталізовані з опіками різного ступеня. Зараз діти у вкрай важкому стані знаходяться в реанімаційному відділенні, їх батько - в опіковому.

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Як підтвердив сам батько, він дозволив своєму синові підпалити банку з мисливським бездимних порохом "Сокіл" виробництва СРСР, яку той знайшов у сусідній нежитловий і незакритій квартирі.

"Під час огляду приміщень будинку, розрахованому на проживання кількох сімей, а також загального коридору, фахівці вибухово-технічної служби виявили ще три металеві банки з порохом і коробку з капсулами, які залишилися в одній з покинутих квартир", - додав заступник начальника ГУНП Олег Григоров.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом недбалого зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів, в рамках якого встановлюють обставини події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Афганістані 7 дітей з однієї сім'ї втратили ноги через вибух боєприпасу.