У Сумах патрульна познущалася над чоловіком і поплатилася. Інцидент потрапив на відео

Зарічний районний суд міста Суми виніс вирок для екс-інспектора патрульної поліції, що перевищила службові повноваження, безпідставно застосувавши насильство до нетверезого чоловіка.

Про це інформує прес-служба міської прокуратури. Уточнюється, що судове засідання пройшло 26 березня.

"Обвинувачена визнана винною за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством) КК і засуджена до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 2 роки з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 3 роки з позбавленням спеціального звання "лейтенант поліції", — йдеться в повідомленні.

Скрін відео

Скрін відео

Скандальний інцидент стався 13 травня 2018 року. Поліцейська разом із напарником били чоловіка, а також віддавлювали йому ноги, поки той сидів на лавці біля будинку.

При цьому потерпілий не чинив опору. Він, згідно з висновками експерта, отримав легкі тілесні ушкодження.

Нагадаємо, раніше були названі імена правоохоронців, зазнятих на гучному відео. Це колишня лейтенант поліції Ковальова Аліна та Бойцун Владислав. Після службового розслідування їх відсторонили від виконання обов'язків.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Одесі поліцейські Суворовського райвідділу затримали перехожого на вулиці, закували в наручники й довго били, щоб той зізнався в крадіжці. Медики діагностували у потерпілого закриту черепно-мозкову травму.

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