У Сумах ліфт вбив немовля: прокуратура назвала підозрюваних

У прокуратурі Сумської області назвали підозрюваних в причетності до загибелі двомісячної дитини в результаті обриву ліфта в багатоповерхівці у Сумах. Це керівник та майстер-електромонтер ТОВ "Міськсумиліфт".

Про це ObozTV повідомила прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко. Вона уточнила, що їм вже затвердили повідомлення про підозру.

"Майстру інкримінується частина перша статті 119 ККУ, "Вбивство через необережність". Дії керівника кваліфіковані за частиною другою статті 364 з приміткою 1. Це "Зловживання повноваженнями, яке призвело до тяжких наслідків", — пояснила Науменко.

За її словами, попередньо було встановлено, що капітальний ремонт у будинку, де сталася трагедія, був проведений ще у 2017 році. Гарантійний термін експлуатації відремонтованого ліфта склав два роки. Але вже через рік від жителів під'їзду почали надходити скарги на роботу підйомника.

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"При цьому керівник ТОВ "Міськсумиліфт" не вдавався ні до яких заходів для того, щоб виправити недоліки і забезпечити належну експлуатацію ліфта. Стосовно майстра, як попередньо встановлено, 29 грудня 2018 року жителі зазначеного під'їзду вже вкотре поскаржилися на некоректну роботу ліфта. На виклик прибув саме цей майстер. І, як вважає слідство, він здійснив втручання в автоматизовану систему роботи ліфта, що дозволило підйомнику рухатися з відчиненими дверима", — розповіла прес-секретар.

При цьому вона додала, що подібний "ремонт" є грубим порушенням правил експлуатації ліфтів і саме він призвів до настільки тяжких наслідків. Також, за словами Науменко, прокуратура Сумської області ініціюватиме експертизу капітального ремонту будинку — перевірити планують якість всіх виконаних робіт, зокрема і ремонту інших ліфтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 2 січня, у Сумах в результаті НП з ліфтом загинуло двомісячне немовля. Трагедія сталася після повернення дитини з дідусем з прогулянки. Коли вони виходили з ліфта, той несподівано обірвався.

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