У суді Києва готують документи на екстрадицію вагнерівців? У будівлі помітили співробітників СБУ

У Шевченківському районному суді Києва нібито вирішується питання з підготовкою документів для екстрадиції затриманих найманців ПВК Вагнера з Білорусі в Україну.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook колишній військовослужбовець ЗСУ Роман Ковальов. За його словами, йдеться нібито про 28 бойовиків, які воювали на Донбасі.

"Усі вони – громадяни Росії. 14 із них мають ще й українські паспорти. В одному із судів міста Києва вирішується питання про направлення відповідних матеріалів білоруській стороні для подальшої їх екстрадиції. За словами слідчих, серед цих 28-ми – "дуже цікаві особи", – зазначив Ковальов.

Водночас журналіст OBOZREVATEL, який перебуває в Шевченківському районному суді Києва, дізнався, що туди прибули співробітники СБУ. Однак з усіма питаннями з приводу скандальної справи з вагнерівцями вони попросили звертатися у пресслужбу органу з офіційним запитом.

Як повідомляв OBOZREVATEL: