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У США фура протаранила шкільний автобус: поранені десятки людей

1.8тЧитати новину російською

В американському штаті Вісконсін фура врізалася в шкільний автобус, в результаті чого постраждали 20 осіб.

Як повідомляє NBC15 з посиланням на місцеву владу, на момент аварії в салоні автобуса перебувало 33 людини. За інформацією телеканалу, чотири людини отримали серйозні травми, двох з яких доставили в лікарню на медичному вертольоті.

nbc15_madison via Twitte

jsonline.com

Як повідомив представник одного з медичних закладів, в даний момент в критичному стані перебуває одна людина.

За даними влади, водій вантажівки не впорався з керуванням і протаранив шкільний автобус, який зупинився на узбіччі через технічні проблеми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 травня в американському штаті Нью-Джерсі шкільний автобус потрапив в аварію, в результаті чого загинули дві людини - дитина і вчитель, поранення отримали 43 людини.

Місце
США
Об'єкт
ДТП
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