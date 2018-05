У США фура протаранила шкільний автобус: поранені десятки людей

В американському штаті Вісконсін фура врізалася в шкільний автобус, в результаті чого постраждали 20 осіб.

Як повідомляє NBC15 з посиланням на місцеву владу, на момент аварії в салоні автобуса перебувало 33 людини. За інформацією телеканалу, чотири людини отримали серйозні травми, двох з яких доставили в лікарню на медичному вертольоті.

Як повідомив представник одного з медичних закладів, в даний момент в критичному стані перебуває одна людина.

За даними влади, водій вантажівки не впорався з керуванням і протаранив шкільний автобус, який зупинився на узбіччі через технічні проблеми.

UPDATE: Nine injured after semi hits school bus carrying Milwaukee area students in Columbia County https://t.co/nYV2aqsvZZ pic.twitter.com/WGKrNLuRN3

UPDATE: People called 911 to report a semi truck driving erratically on the highway before it hit the school bus # news3 pic.twitter.com/b2MyDfYekc