"Робиться виключно для обміну": у справі про розстріли на Майдані раптово замінили прокурорів

Київський апеляційний суд в п'ятницю, 27 грудня, замінив групу прокурорів у справі колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл на Інститутській у лютому 2014 року.
Відповідну постанову до суду направив генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Про це повідомляє hromadske (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Йдеться про прокурорів Олексія Донського, Ігоря Земскова, Яніса Симонова і Дениса Іванова.
У справі "беркутівців" раптово замінили прокурорів
Скріншот з відео
"Я вперше в житті бачу, що на засідання приходять прокурори, які жодного дня не були в цій справі. Вони не знайомі з цією справою. Ми впевнені, що те, що тут зараз відбувається – робиться виключно для обміну", – прокоментувала заміну прокурорів адвокатеся сімей Героїв небесної сотні Євгенія Закревська.
На сторінці в Facebook правозахисниця повідомила, що суд дозволив брати участь у засіданні двом групам прокурорів: через технічну помилку прокурорів змінили тільки у справі за скаргою колишніх "беркутівців" про зміну запобіжного заходу Зінченку і Аброськіну, але потім до справи додали скарги Янишевського, Маринченка і Тамтури.
Таким чином суд дозволив залишитися і старим, і новим прокурорам. Закревська вже подала заяву про відвід нової групи прокурорів, а саме: Куцого, Суботіна, Шеваленка.
Примітно, що колишні "беркутівці" виступили проти відводу і підтримали нових прокурорів.
"Нинішні керівники прокуратури зараз ховають свої злочини за спини прокурорів, яких вони виштовхали в суд проти своїх же колег-прокурорів!" – відреагувала прессекретарка колишнього генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.
Адвокатка родин Небесної сотні считает заміну прокурорів делу про розстрілі на Інстітутській політичним рішенням генпрокурора Рябошапки, аби Забезпечити обмін обвинуваченого колішніх "беркутівців" на українських полонених бойовики "ДНР" і "ЛНР" pic.twitter.com/VjvxKYyCS7- hromadske (@HromadskeUA) December 27, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тристороння контактна група в Мінську домовилася про умови обміну полоненими до кінця 2019 року.
У суспільстві поширилася інформація про те, що українська сторона нібито планує передати терористам "Л/ДНР" в процесі обміну полоненими колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у розстрілі активістів на Інститутській 20 лютого 2014 року.
Зокрема, мова йшла про Олега Янішевського, Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Сергія Тамтуру і Олександра Маринченка. Перед цим останнього навіть відпустили з СІЗО під домашній арешт.
Після цього громадська організація "Сім'я героїв Небесної сотні" звернулася до президента України Володимиру Зеленського із закликом не допустити видачі в рамках обміну полоненими "беркутівців", підозрюваних у вбивстві 48 осіб на Майдані в 2014 році.
На скандал відреагував адвокат Валентин Рибін і заявив, що Україна викреслила зі списку на обмін трьох ексбійців батальйону спецпризначення "Беркут", які перебувають в СІЗО.
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