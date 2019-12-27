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27 грудня • оновлено в 21:57
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"Робиться виключно для обміну": у справі про розстріли на Майдані раптово замінили прокурорів

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Київський апеляційний суд в п'ятницю, 27 грудня, замінив групу прокурорів у справі колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл на Інститутській у лютому 2014 року.

Відповідну постанову до суду направив генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Про це повідомляє hromadske (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Йдеться про прокурорів Олексія Донського, Ігоря Земскова, Яніса Симонова і Дениса Іванова.

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У справі "беркутівців" раптово замінили прокурорів

У справі "беркутівців" раптово замінили прокурорів

Скріншот з відео

"Я вперше в житті бачу, що на засідання приходять прокурори, які жодного дня не були в цій справі. Вони не знайомі з цією справою. Ми впевнені, що те, що тут зараз відбувається – робиться виключно для обміну", – прокоментувала заміну прокурорів адвокатеся сімей Героїв небесної сотні Євгенія Закревська.

На сторінці в Facebook правозахисниця повідомила, що суд дозволив брати участь у засіданні двом групам прокурорів: через технічну помилку прокурорів змінили тільки у справі за скаргою колишніх "беркутівців" про зміну запобіжного заходу Зінченку і Аброськіну, але потім до справи додали скарги Янишевського, Маринченка і Тамтури.

Таким чином суд дозволив залишитися і старим, і новим прокурорам. Закревська вже подала заяву про відвід нової групи прокурорів, а саме: Куцого, Суботіна, Шеваленка.

Примітно, що колишні "беркутівці" виступили проти відводу і підтримали нових прокурорів.

"Нинішні керівники прокуратури зараз ховають свої злочини за спини прокурорів, яких вони виштовхали в суд проти своїх же колег-прокурорів!" – відреагувала прессекретарка колишнього генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Обмін полоненими
Особа
Євгенія Закревська
Місце
Україна
Тег
Беркут
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