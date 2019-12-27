"Робиться виключно для обміну": у справі про розстріли на Майдані раптово замінили прокурорів

Київський апеляційний суд в п'ятницю, 27 грудня, замінив групу прокурорів у справі колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл на Інститутській у лютому 2014 року.

Відповідну постанову до суду направив генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Про це повідомляє hromadske (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Йдеться про прокурорів Олексія Донського, Ігоря Земскова, Яніса Симонова і Дениса Іванова.

У справі "беркутівців" раптово замінили прокурорів Скріншот з відео

"Я вперше в житті бачу, що на засідання приходять прокурори, які жодного дня не були в цій справі. Вони не знайомі з цією справою. Ми впевнені, що те, що тут зараз відбувається – робиться виключно для обміну", – прокоментувала заміну прокурорів адвокатеся сімей Героїв небесної сотні Євгенія Закревська.

На сторінці в Facebook правозахисниця повідомила, що суд дозволив брати участь у засіданні двом групам прокурорів: через технічну помилку прокурорів змінили тільки у справі за скаргою колишніх "беркутівців" про зміну запобіжного заходу Зінченку і Аброськіну, але потім до справи додали скарги Янишевського, Маринченка і Тамтури.

Таким чином суд дозволив залишитися і старим, і новим прокурорам. Закревська вже подала заяву про відвід нової групи прокурорів, а саме: Куцого, Суботіна, Шеваленка.

Примітно, що колишні "беркутівці" виступили проти відводу і підтримали нових прокурорів.

"Нинішні керівники прокуратури зараз ховають свої злочини за спини прокурорів, яких вони виштовхали в суд проти своїх же колег-прокурорів!" – відреагувала прессекретарка колишнього генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

Адвокатка родин Небесної сотні считает заміну прокурорів делу про розстрілі на Інстітутській політичним рішенням генпрокурора Рябошапки, аби Забезпечити обмін обвинуваченого колішніх "беркутівців" на українських полонених бойовики "ДНР" і "ЛНР" pic.twitter.com/VjvxKYyCS7 - hromadske (@HromadskeUA) December 27, 2019

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