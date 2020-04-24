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24 квітня • оновлено в 12:32
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У справах Майдану провели 4 слідчі експерименти: що з'ясували

1.4т
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Державне бюро розслідувань провело 4 слідчі експерименти у справі щодо організації умисних вбивств під час Революції Гідності на Майдані.

Про це в п'ятницю, 24 квітня, інформує пресслужба відомства (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Слідчі управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань спільно з прокурорами Офісу генпрокурора провели 4 слідчі експерименти в кримінальному провадженні за фактом організації умисних вбивств і заподіяння вогнепальних тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту під час Революції Гідності", – сказано в повідомленні.

ДБР провело слідчі експерименти в справах Майдану

ДБР провело слідчі експерименти в справах Майдану

ДБР

Слідчі дії відбувалися на вулиці Інститутській та Майдані Незалежності. Їхньою метою було уточнити обставини вбивств протестувальників, завдання їм тілесних ушкоджень та скоєння замахів на умисні вбивства з боку правоохоронців.

ДБР провело слідчі експерименти у справах Майдану

ДБР провело слідчі експерименти у справах Майдану

ДБР

Зазначається, що ДБР отримало додаткову інформацію про місцеперебування правоохоронців, які застосовували щодо учасників акцій протесту вогнепальну зброю та спецзасоби під час подій у центрі Києва 18-20 лютого 2014 року.

ДБР провело слідчі експерименти у справах Майдану

ДБР провело слідчі експерименти у справах Майдану

ДБР

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше суд відпустив під особисте зобов'язання колишнього бійця спецпідрозділу Внутрішніх військ МВС "Омега" Володимира Косенка, якого підозрюють у вбивстві та пораненні учасників Революції Гідності.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Розстріли на Майдані Євромайдан
Місце
Україна
Тег
Майдан
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
А следствия по обстоятельствам убийств правоохранителей, причинения им телесных повреждений и совершение покушений на умышленные убийства со стороны протестующих будут?
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