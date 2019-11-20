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20 листопада • оновлено в 16:20
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/ Розслідування

У "слуги народу" знайшлася судимість за зґвалтування: Рябошапка зробив заяву

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Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив що народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Іванісов має погашену судимість за зґвалтування неповнолітньої.

Відповідну заяву він зробив у ході брифінгу у Києві у середу, 20 листопада.

"Перевірка була здійснена. Не ГПУ, а відповідними органами. Все підтвердилося. Судимість погашена і вважається, що зараз він несудимий", – розповів генпрокурор.

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Рябошапка підтвердив судимість Іванісова

Рябошапка підтвердив судимість Іванісова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Спливла інформація про те, що народний депутат України із фракції "Слуга народу" Роман Іванісов відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої.

  • Сам народний депутат ці факти спростував, назвавши їх "чорнухою", на яку були витрачені великі гроші. Також він опублікував у Facebook фотокопію довідки про відсутність судимості.

  • Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання щодо Іванісова буде винесене на фракцію, якщо звинувачення виявляться не фейком.

  • Журналіст Юрій Бутусов запевнив, що інформація є достовірною. Також він розкрив подробиці перебування чоловіка за ґратами, зазначивши, що він погасив судимість законним шляхом.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особи
Руслан Рябошапка Роман Іванісов
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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не дождетесь
не дождетесь
А девочке психологическую травму тоже погасили? Или она, ее родители должны снова страдать, глядя на лицемерные высказывания этой "прислуги"???
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Гоша Злой
Гоша Злой
держите подальше детей от слуг народа - непонятно чего от них еще ожидать..
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