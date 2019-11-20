У "слуги народу" знайшлася судимість за зґвалтування: Рябошапка зробив заяву

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив що народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Іванісов має погашену судимість за зґвалтування неповнолітньої.

Відповідну заяву він зробив у ході брифінгу у Києві у середу, 20 листопада.

"Перевірка була здійснена. Не ГПУ, а відповідними органами. Все підтвердилося. Судимість погашена і вважається, що зараз він несудимий", – розповів генпрокурор.

Рябошапка підтвердив судимість Іванісова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Спливла інформація про те, що народний депутат України із фракції "Слуга народу" Роман Іванісов відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої.

Сам народний депутат ці факти спростував, назвавши їх "чорнухою", на яку були витрачені великі гроші. Також він опублікував у Facebook фотокопію довідки про відсутність судимості.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання щодо Іванісова буде винесене на фракцію, якщо звинувачення виявляться не фейком.

Журналіст Юрій Бутусов запевнив, що інформація є достовірною. Також він розкрив подробиці перебування чоловіка за ґратами, зазначивши, що він погасив судимість законним шляхом.

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