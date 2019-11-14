Катували і били дітей: у скандальному одеському притулку знайшли "мертвих душ"

У скандальному Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської ОДА (колишній притулок "Світанок"), де масово знущалися над вихованцями, прокурори знайшли п'ять "мертвих душ".

Йдеться про фіктивних співробітників, які числяться в штаті лише за паперами, і на яких держава весь цей час перераховувала зарплати, Про це з посиланням на свої джерела в прокуратурі повідомила одеська журналістка Ірина Гриб в Facebook.

"Ці люди дісталися новому керівнику, так би мовити, у спадок від старого керівництва. Оскільки схема діяла давно, сума там накапала великих розмірів", – розповіла вона.

Притулок "Світанок" BBC

Нагадаємо, що влітку цього року в Одесі спалахнув скандал після того, як вихованці притулку "Світанок" почали розповідати про побої, згвалтування та інші звірства в цій установі.

Тільки за останній час з "Світанку" збігали семеро дітей. Одна з них навіть намагалася накласти на себе руки.

Після перевірки притулку прокуратурою були порушені кримінальні виробництва за п'ятьма статтями Кримінального Кодексу, серед яких "Тортури" і "Сексуальне насильство по відношенню до неповнолітньої особи". У справу вже втрутився новий глава Одеської області Максим Куций.

Скріншот повідомлення Facebook Ірини Гриб

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у "Світанку" пройшли перші обшуки.

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