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12 червня • оновлено в 22:19
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Окупанти провели в Сімферополь альтернативне водопостачання: покриють лише 1/6 потреби

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Окупанти 12 червня запустили подачу в Сімферополь артезіанської води зі свердловин, щоб покрити дефіцит у водосховищах.

Про це повідомив гендиректор окупаційного підприємства "Вода Крыма" Володимир Баженов на церемонії запуску, передає "Интерфакс". За підрахунками компанії, таким чином можна буде покрити приблизно 1/6 частину потреби міста.

Запуск води в Сімферополь

Запуск води в Сімферополь

kianews24.ru

"Ми закінчили перший етап робіт, який дозволив нам від села Віліне до майданчика недалеко від Сімферополя пригнати артезіанську воду. Це вперше за історію нашого міста, традиційним джерелом водопостачання якого є водосховища поверхневого водостоку", – розповів Баженов.

Реконструйований водозабір, як заявив він, дасть Сімферополю близько 22 тисяч куб. метрів води на добу. Потреба у воді становить до 150 тисяч куб. метрів.

На початок липня планується реконструкція ще одного водозабору. Окупанти сподіваються, що до середини літа місто отримуватиме зі свердловин до 55 тисяч куб. метрів питної води на добу.

Запуск води в Сімферополь

Запуск води в Сімферополь

kianews24.ru

"Інтерфакс" додав, що станом на 1 червня рівень наповнення водосховищ природного стоку анексованого півострова виявилося в 2,3 рази нижчим, ніж до літа минулого року.

Так званий глава Криму Сергій Аксьонов раніше назвав поточний рік одним із найбільш посушливих для півострова за 150 років. Найбільш напружена ситуація, зокрема через відсутність опадів, склалася в Сімферополі.

До окупації Криму близько 85% потреб у прісній воді забезпечував Північно-Кримський канал, що йде від Дніпра.

Запуск води в Сімферополь

Запуск води в Сімферополь

kianews24.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній український розвідник Петро Копка заявив, що відмова від подачі води в анексований Крим може стати "відповіддю" України для Росії й можливістю для повернення півострова.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Місце
Україна Сімферополь
Теги
фотографии Новини Криму Крим Крим без води
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