У штабі ООС розповіли, що буде після відводу військ на Донбасі

Розведення військ на Донбасі не можна вважати відступом української армії, після відводу створюється не "сіра зона", а район безпеки.

Про це на брифінгу заявив командувач Операцією Об'єднаних сил (ООС) Володимир Кравченко, передає "Укрінформ".

"Йдеться про розведення на ділянці протяжністю до 3 км, тоді як загальна протяжність лінії розмежування становить понад 400 км. До того ж це відбувається дзеркально з ворожої сторони... Війська відводяться менш ніж на кілометр з обох сторін, що значно зменшить можливість ведення прицільного вогню зі стрілецької зброї", – сказав він.

За його словами, заходи з розведення на першій ділянці в Станиці Луганській пройшли успішно, зараз триває розведення на ділянці біля Золотого-4, зокрема, почалося розмінування територій та демонтаж фортифікаційних споруд.

ЗСУ подробиці

"На 29 добу буде представлена доповідь про те, що всі заходи виконані і наступного дня представники СММ ОБСЄ здійснять верифікацію виконаних заходів з розведення сил. На черзі третя ділянка розведення – в районах української Богданівки й окупованого Петровського в Донецькій області. Там розведення почнеться, як тільки представники ОБСЄ підтвердять тишу протягом семи днів", – заявив Кравченко.

Водночас він запевнив, що органи правопорядку працюють на ділянці розведення в посиленому режимі.

"Підкреслюю, що люди не залишаються беззахисними, не потрапляють у "сірі зони". Жителі Золотого-4 були і залишаються під контролем України... Свої обов'язки виконують і будуть виконувати представники Нацполіціі, Нацгвардії України та Держприкордонслужби, а також місцевої влади", – підсумував командувач ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кравченко також заявив, що за умови дотримання терористами режиму тиші відведення військ у Петровському може початися 8 листопада.

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