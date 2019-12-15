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15 грудня • оновлено в 22:48
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У Севастополі затонув док із російським підводним човном: з'явилося відео НП

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У мережі з'явилося відео затонулого плавучого дока ПД-16 зі списаним російським підводним човном в анексованому Севастополі.

Ролик був опублікований у неділю, 15 грудня, на Youtube-каналі "Вести Севастополь" (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Зазначимо, підводний човен Б-380 Чорноморського флоту окупантів, який раніше носив назву "Горьковский комсомолец", із плавучим доком були списані 10 років тому.

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Фото з місця НП

Фото з місця НП

НТВ

Після НП у ніч на 15 грудня човен готують до буксирування до місця утилізації. Навколо плавучого дока з підводним човном працюють допоміжні судна.

"Наразі проводяться технічні роботи для підготовки до буксирування до місця утилізації. Плавучий док ПД-16 і корпус підводного човна, який перебував у ньому, виведені з експлуатації", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, плавучий док, у якому перебував виведений зі складу Чорноморського флоту РФ списаний підводний човен, затонув у Південній бухті Севастополя в ніч на 15 грудня. Причиною інциденту став технічний стан дока.

Незабаром у мережу потрапили унікальні кадри з місця затоплення плавучого дока зі списаним підводним човном.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Севастополь
Теги
Крим Новини Криму видео
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