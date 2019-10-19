У Росії сталася масштабна ПП через прорив дамби: 13 жертв, 15 зниклих безвісти

Новини Росії 19 жовтня на території золотодобувного рудника недалеко від селища Щетинкино Курагінского району прорвало дамбу на річці Сейба, через що загинуло як мінімум 13 осіб.

Затопленими виявилися два робочих балка, в яких могло розміщуватися до 80 осіб. Про це повідомляє пресслужба МНС РФ (для того, щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

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Що відомо:

Загинуло 13 осіб, ще 15 вважаються зниклими безвісти.

Доля 15 осіб, які перебували в бараках поруч з місцем прориву, залишається невідомою. Швидше за все, вони загинули.

Поранено 19 людей. Лікарі оцінюють їх стан як легкої та середньої тяжкості. У всіх удари і переломи. Зараз вони їдуть в лікарню.

В результаті НП затопило два гуртожитки з вахтовиками в селі Щетинкино.

Хвиля селевого потоку досягала 4 метрів у висоту.

Наслідки ПП ліквідують близько 270 осіб, задіяно авіацію МНС.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу.

www.mchs.gov.ru

www.mchs.gov.ru

"Прорив був, ймовірно, через велику кількість води. Опади тут ні при чому. Хвиля була в висоту близько чотирьох-п'яти метрів. Вона представляла собою сель. Це ж відстійники. Там глина, каміння, бруд і розкрив", – розповіли в сільраді Щетинкино.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за частиною 3 статті 216 КК РФ ( "Порушення правил безпеки при веденні робіт, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб") після прориву дамби. Винним загрожує до 7 років колонії.

www.mchs.gov.ru

www.mchs.gov.ru

Також МНС направило додаткові групи рятувальників і техніки з сусідніх регіонів для ліквідації наслідків. Зокрема, на місце події вже направлені фахівці з Хакасії. Всього до ліквідації наслідків прориву дамби планують залучити близько 270 осіб і 50 одиниць техніки, в тому числі і авіацію.

www.mchs.gov.ru

www.mchs.gov.ru

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Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як прорвала дамбу в Бразилії вбила більше 100 людей.

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