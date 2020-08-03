У РНБО заявили про сім днів без втрат на Донбасі. Фото armyinform.com.ua.

Режим припинення вогню, який наступив на Донбасі з півночі 27 липня, виконується. Протягом семи днів бойових втрат не зафіксовано.

Про це повідомляється на сайті Ради національної безпеки та оборони України. У відомстві уточнили, що поодинокі випадки порушення перемир'я не носять системний характер.

"На відміну від попередніх "різдвяного", "хлібного", "шкільного" і багатьох інших оголошених припинень вогню, які налічували кілька днів, сьогодні триває вже сьомий день перемир'я без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат", – йдеться в повідомленні.

За даними програмно-апаратного комплексу СОТА, за допомогою якого проводиться комплексний аналіз для підготовки і ухвалення рішень у сфері нацбезпеки, до перемир'я щоденні обстріли досягали 16-18 разів, переважна більшість з них велася прицільно із застосуванням важкого озброєння – артилерії, мінометів, протитанкових ракетних комплексів, а також безпілотних літальних апаратів і снайперської зброї. Також щодня втрати ВСУ становили 2-3 загиблих і 6-8 поранених. Такі ж втрати несли й окупанти.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, будь-яким спробам дискредитації мирних ініціатив, в тому числі і провокацій на лінії зіткнення, буде дана жорстка відсіч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом тижня, що минає, з 27 липня по 2 серпня, на Донбасі було зафіксовано 14 рідкісних неприцільних обстрілів (іноді поодинокі постріли) з боку збройних формувань Російської Федерації.