"Перекинули зброю в Україну": в РФ заявили про підготовку США до вторгнення

Російські пропагандисти заявили, що США перекинули в Україну велику партію зброї, нібито відпрацьовуючи створення "потужних ударних угруповань біля кордонів із Росією".

Таке повідомлення з'явилося на Telegram-каналі "Сварщики", який активно використовується силовиками РФ. Озброєння нібито було спрямоване в Міжнародний центр миротворчості та безпеки, розташований на Яворівському військовому полігоні ЗСУ у Львівській області.

За твердженням пропагандистів, американці направили в країну більше 1500 автоматичних гвинтівок і кулеметів, близько тисячі автоматичних станкових і ручних гранатометів, близько 150 ПРК, близько 200 снайперських гвинтівок, 56 мінометів, 64 безпілотники, а також велику кількість пістолетів, гранат, прицілів, приладів спостереження, засобів зв'язку тощо.

Ілюстрація vchasnoua.com

"Та все це не є "гуманітаркою" від Держдепартаменту для української армії, а належить 278-му бронекавалерійському полку США, тому керівництво України не поспішає робити з цього показуху, як це було в історії з "Джавелінами", – заявляється в повідомленні.

Росіяни додали, що американські військові (до 250-300 осіб) нібито постійно знаходяться на Яворівському полігоні як інструктори.

Крім того, пропагандисти порівняли перекидання озброєнь в Україну з операцією США в Кувейті, заявивши, що американці можуть готувати вторгнення.

"Регулярні та постійно зростаючі навчання НАТО з неприхованою антиросійською спрямованістю, зокрема й на території України, явно свідчать про агресивні наміри Альянсу", – стверджують автори Telegram-каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів, що США виділять Україні 300 мільйонів доларів військової допомоги на 2020 рік.

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