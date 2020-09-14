У Раді показали підписи сімей загиблих Героїв Донбасу щодо створення ТСК стосовно "вагнерівців"

Верховна Рада України має негайно створити ТСК щодо справи "вагнерівців". Адже петиція з відповідною вимогою вже набрала необхідні 25 тисяч підписів. Про це під час Погоджувальної ради заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко. Про це повідомляє сайт цієї політсили.

Нардепка також продемонструвала підписи родичів загиблих на Донбасі від рук російських найманців під вимогою створити таку комісію.

"Зараз під Верховною Радою України відбувається мітинг родин загиблих героїв російсько-української війни. Щонайменше 25 тисяч вдів, доньок, сестер, матерів загиблих зібрали підписи під петицією з вимогою негайно створити ТСК з питань "вагнерівців". Я нагадаю, що постанова про створення такої ТСК вже два тижні перебуває в парламенті, але блокується", – розповіла Геращенко.

"Ці жінки і чоловіки вимагають від вас, голово Верховної Ради, негайно поставити на голосування створення такої ТСК", – звернулася депутатка до Дмитра Разумкова.

Геращенко нагадала, що влада намагалася обдурити суспільство щодо факту проведення операції.

"Ми чули від партії влади, що жодної спецоперації щодо "вагнерівців" нашими героїчними спецслужбовцями не було проведено. Потім вони змушені були визнати, що така спецоперація була", – також наголосила Ірина Геращенко.

За словами народної депутатки від "Європейської солідарності", "вагнерівці" зізналися, що вбивали воїнів 25-ї бригади, "сотні, тисячі українських воїнів".

"Тепер ми чуємо, що обговорення цього питання – це зрада національних інтересів. Зрада національних інтересів України – це здавати цю інформацію Путіну і брехати суспільству", – наголосила співголова фракції.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українські спецслужби провели серйозну операцію з виманювання на територію України близько 30 російських найманців ПВК Вагнера, які скоювали злочини на території українського Донбасу. Втім, на підсумковій стадії операції її було зірвано за наполягання голови Офісу президента України Андрія Єрмака. За словами Турчинова: "вагнерівці" могли б довести причетність Росії до збиття МН17. Наразі під тиском громадянського суспільства в СБУ взялися розслідувати, чи не було в діях Єрмака державної зради. Встановити винних у зриві операції та тому, що злочинцям удалося уникнути покарання, вимагають також рідні військових, які загинули на Донбасі.

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