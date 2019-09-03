У Путіна є дві мрії: названо умову припинення війни на Донбасі

Припинення військових дій на Донбасі можливо тільки тоді, коли здійсняться "дві мрії Путіна".

"У Путіна в цій війні є своя мета, допоки він її не доб'ється, все буде як і раніше", – заявив в коментарі OBOZREVATEL висловив військовий експерт Олег Жданов.

"У нього одна-єдина мета – утримати Україну в політичній орбіті Кремля. З цим пов'язано дві мрії: визнання Криму російським і України як вотчини Росії", – заявив експерт.

Відповідаючи на запитання про те, чого можна очікувати восени в зоні бойових дій на сході країни, він спрогнозував: "Озброєний конфлікт низької інтенсивності триватиме, з періодичним загостренням і ослабленням – такий, як ми спостерігаємо сьогодні".

Бійці ВСУ, ілюстрація Instagram uaf_general_staff

На думку Жданова, "питання в тому, чого хоче Путін. Мета війни – це суверенітет України. Вся ця кривава бійня на сході країни була організована саме для цього. Поки він цього не отримає, нічого не закінчиться. Через це і обмін полоненими не відбувся – бо він не побачив підсумкового документу, про який вже згадував".

Зокрема, мова йшла про "письмове закріплення плану Штайнмайера", який передбачає перестановку місць політичної і військової складових Мінських домовленостей. "Тобто спочатку Україна виконує політичну частину, а потім, на розсуд Росії, вона, можливо, виконає військову частину, тобто виведе свої війська і передасть нам кордон під контроль", – зауважив Жданов.

Разом з тим він нагадав: "Цього не сталося. Слава богу, що президент Зеленський не торгує суверенітетом країни".

Таким чином, цієї осені в зоні бойових дій "абсолютно нічого не зміниться", – переконаний експерт.

Відповідаючи на запитання, чи може Путін скористатися недосвідченістю Зеленського в ролі Верховного головнокомандувача, він сказав: "Думаю, що ні. По-перше, Росія сьогодні не готова до масштабної війни. По-друге, зараз ніхто не дасть розв'язати масштабний конфлікт на європейському континенті, особливо країні, що має ядерну зброю".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олег Жданов нагадав: санкції, які введе Гаазький міжнародний трибунал щодо Росії за невиконання його рішень про звільнення полонених українських моряків, зокрема, передбачають заборону входу російських судів в порти інших держав, арешт рахунків, рухомого і нерухомого майна РФ.

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