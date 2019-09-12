У Польщі жорстоко вбили молоду українку: всі подробиці

У Польщі чоловік застрелив українку через те, що дівчина не захотіла з ним зустрічатися.

Як повідомляє Interia.pl, вбивство сталося 11 вересня в місті Гожув в громадській пральні.

"Характер вбивства вказує на те, що воно було скоєно свідомо, спрямоване проти конкретної особи. Свідками трагедії були інші працівники пральні. Поранену співробітницю не вдалося врятувати", – повідомив представник поліції Любуського воєводства Марцин Малуда.

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Після вбивство 26-річної українки, чоловік втік до Німеччини. Однак неподалік від Берліна йому перегородили шлях поліцейські. Він вийшов з автомобіля і направив на них зброю, після чого поліція відкрила вогонь на ураження. Чоловік від отриманих ран помер на місці.

Відзначається, що загиблого звали Павло Р., йому було 26 років.

Вбивство в Польщі Interia.pl

Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Сохачев в Польщі в кінці серпня була вбита 26-річна громадянка України з Львівської області.

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