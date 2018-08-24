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У Польщі збунтувалися через відому українку: що сталося насправді

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У столиці Польщі Варшаві пройшов пікет Міністерства внутрішніх справ через заборону на в'їзд до ЄС українській громадській діячці, голові громадської правозахисної організації "Відкритий діалог" Людмилі Козловській.

На протестну акцію зібралося близько 70 осіб, повідомляє "Радіо Свобода". Вони прийшли до міністерства з вимогою від влади скасувати рішення про внесення Козловської до Шенгенської інформаційної системи (SIS) як особи небажаної в країнах Євросоюзу.

За словами організатора пікету Анджея Тшецяковського, такі дії Польщі - це "результат безпрецедентних протиправних дій влади".

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Він також оприлюднив лист, підписаний групою опозиційних польських політиків, які закликали ЄС надати Козловській громадянство однієї з країн блоку.

У Польщі збунтувалися через відому українку: що сталося насправді

radiosvoboda.org

У Польщі збунтувалися через відому українку: що сталося насправді

radiosvoboda.org

Відзначається, що в акції взяв участь Бартош Крамек, чоловік Козловської, який є її заступником у "Відкритому діалозі". За його словами, Польща використовує Шенгенську інформаційну систему "в політичних цілях".

Юрист Ярослав Качинський, який теж підтримав активістку, впевнений, що скандальне рішення було прийняте з порушенням процедур.

Як писав OBOZREVATEL, Козловська прилетіла в Брюссель 12 серпня, де в аеропорту їй повідомили, що польське МВС внесло її у SIS із "найвищим" попередженням. Чоловік Козловської вважає, що польська влада таким чином помстилися йому за критику на їхню адресу.

Місце
ПольщаВаршава
Об'єкт
протест
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