У пологовому будинку Чернівців загадково помирають немовлята: батьки забили на сполох

У Чернівцях у пологовому будинку №1 розгорівся скандал через смерть новонародженої дитини, у якій батьки звинувачують лікарів через їх бездіяльність.

Як передає ТСН, батьки дитини - Олег і Ольга Осипенки - стверджують, що персонал пологового будинку халатно поставився до своєї роботи та вже написали заяву до поліції. Зараз медустанову перевіряють. До того ж, є інформація, що за останній місяць у цьому пологовому будинку померло шестеро малюків.

Дитина Олега й Ольги народилася недоношеною на 33-му тижні вагітності, незважаючи на це самі пологи пройшли без проблем. Майже відразу новонароджену дівчинку помістили в відділ реанімації, але лікарі сказали, що це звичайна процедура.

Як розповідає матір Ольга, лікарі її запевнили, що "з дитиною все добре, вона просто побуде там" і скоро її віддадуть батькам.

Однак на другий день стан немовляти раптово погіршився. Лікарі назвали безліч симптомів, що турбували дитину, але однозначного діагнозу так і не озвучили, а просто запропонували спостерігати за хворобою в динаміці. Крім того, через свята нібито неможливо було зробити потрібні аналізи.

"Потрібно УЗД. Я кажу: в чому проблема? Давайте УЗД. Ну, ви розумієте, зараз уже вихідні дні, 8 березня, все закрито, лікарів не знайдемо", - розповів Олег Осипенко.

Після цього батьки дівчинку відвезли в іншу дитячу лікарню, але все ж врятувати її не вдалося. Причиною смерті вказано запалення легенів.

"Важкий стан на момент приїзду. З огляду на те, що були комбіновані проблеми, вона недоношена, було діагностовано пневмонію, проблеми з нервовою системою, на жаль, не вдалося допомогти їй", - прокоментував завідувач відділенням інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні м. Чернівці Олексій Козьма.

Батьки звинувачують персонал пологового будинку №1 у занесенні інфекції дитині та бездіяльності. "Наша дитина - це був третій померлий новонароджений за тиждень у тій реанімації", - стверджує Олег Осипенко.

Зі свого боку в пологовому будинку свою провину заперечують і припускають, що запалення легенів було вродженим. "У повному обсязі було надано медичну допомогу, згідно протоколів", - упевнений головний лікар пологового будинку №1 Дмитро Манчуленко.

Завідуюча реанімації, у яку помістили дитину, спілкуватися з журналістами відмовилася. "Ні, я не хочу про це говорити. Навіть якщо адміністрація скаже - все одно не хочу. Нехай розбираються ті, кому треба. Якщо нас у чомусь звинуватять не батьки, а компетентна експертиза, тоді ми будемо пояснювати", - пояснила вона.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше на Прикарпатті під час страшних пологів загинула дитина.