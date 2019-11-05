У підвищеній боєготовності: з'явилися тривожні новини з Донбасу

Російські окупаційні війська з 29 жовтня до 5 листопада почали підвищувати рівень боєготовності своїх підрозділів на тимчасово окупованому Донбасі.

Про це повідомляється у зведенні "Інформаційного спротиву", опублікованому військовим експертом Костянтином Машовцем у Facebook.

Так, низка частин і підрозділів першого і другого АК оперативного угруповання російських окупаційних військ приведені зі ступеня бойової готовності "постійний" у ступінь бойової готовності "підвищений". Окремі частини і підрозділи (здебільшого зі складу оперативного резерву) приведені у ступінь бойової готовності "військова небезпека" і "повний".

Крім того, чергові артилерійські розрахунки противника перебували у стані бойової готовності "постійний", а окремі розрахунки і підрозділи були переведені у готовність "підвищений".

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З ними проводилася низка заходів щодо підвищення готовності та здатності до завдавання раптових і масованих вогневих ударів по бойових порядках Об'єднаних сил. Зокрема окупанти щодня тренувалися відпрацьовувати питання розгортання і виходу на передові вогневі позиції для завдавання вогневих ударів по Об'єднаних силах, а також обладнали фальшиві артилерійські позиції.

Крім того, вдалося дізнатися, що в рамках єдиної системи ППО Південного ВО ЗС РФ підрозділи ППО 1 і 2 АК ВС РФ відпрацьовували завдання з виявлення, супроводу і знищення навчальних повітряних цілей.

Також наголошувалося на активізації діяльності снайперських і маневрових груп РЕР/РЕБ противника на Бахмутському, Авдіївському, Курахівському та Маріупольському напрямах.

"Крім того, на військові полігони "Центральний1", "Славний", "Передовий", "Відважний" і "Східний" у рамках підготовки командно-штабного навчання планується висунення цілої низки танкових і артилерійських частин та підрозділів першого і другого АК ЗС РФ. На північному заході Куйбишевського району (Донецьк) спостерігалося переміщення змішаної колони бойової техніки (до восьми одиниць БМП-1/2, дві-три одиниці МТ-ЛБ і чотири армійські вантажівки типу "Урал") у західному напрямку. В районі населеного пункту Лобачове спостерігалося переміщення на кількох армійських вантажівках російського окупаційного угруповання (до двох взводів)", – пише Машовець.

Він також додав, що по лінії Дачне – Сентянівка – Петровеньки тривають активні роботи окупантів з інженерного дообладнання позицій на другій лінії та помічено обладнання низки вогневих позицій і капонірів для бойової техніки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ГУР Міноборони України дізналося, що на Донбасі командування ЗС РФ продовжує посилювати окупаційні війська забороненим Мінськими домовленостями озброєнням. Водночас російські найманці маскують техніку.

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