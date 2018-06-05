У організатора "вбивства" Бабченко є другий паспорт - журналіст

Підозрюваний в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченко Борис Герман має подвійне громадянство - крім українського в нього є ізраїльський паспорт.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook. За його словами Германа в Україні і в Росії знає чимало людей, в тому числі і завдяки його батькові.

"Це син" авторитетного "ще в 90-х роках в бізнесових та кримінальних колах України і Росії і дуже багатої людини - Льва Германа", - пояснив він.

Бутусов запевняє, що на початку війни Борис Герман дійсно почав допомагати ряду військових частин і добровольцям "Правого сектора".

"У тому числі продавав зброю, в тому числі снайперські комплекси, а з рядом наших командирів підтримує близькі товариські відносини вже п'ятий рік в якості волонтера, і про нього є дуже хороші відгуки", - додав він.

Журналіст також підкреслив, що знає кількох людей, які близько спілкувалися і навіть дружили з Германом, і у всіх них підозру, що він міг організувати щось сам, в тому числі серію замахів, "викликає сміх".

Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченко у власній квартирі стало відомо 29 травня. 30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація, що журналіст живий. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченко хотіли вбити за винагороду в $ 15 тис.

31 травня в Шевченківському райсуді Києва назвали ім'я замовника замаху на Бабченко - Бориса Германа, і заарештували його на 2 місяці без права внесення застави.