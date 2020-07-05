У Новій Каховці чоловік підпалив квартиру, вогонь охопив усю п'ятиповерхівку. Фото і відео
Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 14:40 5 липня
У підпалі підозрюють місцевого жителя, він затриманий
Вогонь охопив весь дах житлового будинку. Постраждалих немає
Пожежа в Новій Каховці.
У Новій Каховці Херсонської області 5 липня трапилася масштабна пожежа в житловій п'ятиповерхівці.
Вогонь у будинку на вул. Букіна, 20 розгорівся біля 15:00, передає novakahovka.city (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
В обласному управлінні ДСНС повідомили, що людей із будинку евакуювали, постраждалих виявлено не було. Пожежа була локалізована о 16:16.
Пожежа у Новій Каховці. novakahovka.city
Жителі міста написали в соцмережах, що спочатку пожежа виникла в одній із квартир, потім полум'я перекинулося на шиферну покрівлю.
Попередньо, квартиру на останньому поверсі підпалив чоловік, який посварився зі своєю дружиною. Підозрюваного затримали.
Пожежа у Новій Каховці. novakahovka.city
Пожежа у Новій Каховці. novakahovka.city
Зі слів очевидців, поліцейські зняли з даху чоловіка в шортах і повезли до відділку.
За даними журналістів, свою вину він визнав. Можливо, під час інциденту підозрюваний перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Підозрюваний. Скриншот
Підозрюваний. Скриншот
У Новій Каховці чоловік підпалив квартиру, вогонь охопив усю п'ятиповерхівку. Фото і відео instagram.com/nova_kakhovka_gram
У Новій Каховці чоловік підпалив квартиру, вогонь охопив усю п'ятиповерхівку. Фото і відео instagram.com/nova_kakhovka_gram
На місці події працювали 7 відділень пожежно-рятувальних підрозділів області та 25 людей особового складу на чолі із заступником начальника ГУ ДСНС Юрієм Гатіловим.
У Новій Каховці чоловік підпалив квартиру, вогонь охопив усю п'ятиповерхівку. Фото і відео ks.dsns.gov.ua
У Новій Каховці чоловік підпалив квартиру, вогонь охопив усю п'ятиповерхівку. Фото і відео ks.dsns.gov.ua
Пожежа в Новій Каховці.
Як писав OBOZREVATEL, у Солом'янському районі Києва на Повітрофлотському проспекті раніше спалахнула масштабна пожежа.