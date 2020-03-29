У місті Нікополь Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції жорстоко вбили і намагалися заховати тіло в багажнику авто.

Подробиці трагедії OBOZREVATEL повідомили джерела в правоохоронних органах.

У ніч на неділю, 29 березня, в місті зупинили авто, в якому перебували два місцевих жителі – батько 1964 року народження з сином 1984 року народження. Під час огляду транспортного засобу в багажнику було виявлено мертвим оперуповноваженого Нікопольського відділу поліції 1995 року народження.

На Дніпропетровщині жорстоко вбили 24-річного поліцейського Ракурс

На тілі зафіксовані вогнепальні поранення. Водія і його сина затримали. Прізвища не уточнюються у зв'язку з таємницею слідства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Києвом дільничний офіцер Вишгородської поліції загинув через травму в бійці. Смерть наступила в результаті травми голови і крововиливу в мозок.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!