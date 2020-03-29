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29 березня • оновлено в 09:31
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На Дніпропетровщині жорстоко вбили 24-річного поліцейського: ексклюзивні деталі

11т
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У місті Нікополь Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції жорстоко вбили і намагалися заховати тіло в багажнику авто.

Подробиці трагедії OBOZREVATEL повідомили джерела в правоохоронних органах.

У ніч на неділю, 29 березня, в місті зупинили авто, в якому перебували два місцевих жителі – батько 1964 року народження з сином 1984 року народження. Під час огляду транспортного засобу в багажнику було виявлено мертвим оперуповноваженого Нікопольського відділу поліції 1995 року народження.

На Дніпропетровщині жорстоко вбили 24-річного поліцейського

На Дніпропетровщині жорстоко вбили 24-річного поліцейського

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На тілі зафіксовані вогнепальні поранення. Водія і його сина затримали. Прізвища не уточнюються у зв'язку з таємницею слідства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Києвом дільничний офіцер Вишгородської поліції загинув через травму в бійці. Смерть наступила в результаті травми голови і крововиливу в мозок.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Теги
поліція вбивство
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