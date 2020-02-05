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7 лютого • оновлено в 08:50
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У Нідерландах розкрили подробиці щодо обвинувачених у справі МН17

6.2т
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У Генеральній прокуратурі Нідерландів іде процес щодо повідомлення про виклик до суду чотирьох підозрюваних у справі про трагедію літака Малазійських авіаліній рейсу МН17.

Про це Інтерфакс повідомила представниця державної прокуратури Нідерландів Брехта ван де Моосдейк. Вона зазначила, що звинувачення їм було висунуто ще 19 липня 2019 року.

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"Те, що відбувається після висування звинувачення, це так званий "наказ про виклик", який видається відповідачам, щоб вони знали, що їх викликають до суду", – повідомила вона.

У Нідерландах розкрили подробиці щодо обвинувачених у справі МН17

У Нідерландах розкрили подробиці щодо обвинувачених у справі МН17

Уніан

За словами ван де Моосдейк, процедура займе якийсь час. На судовому засіданні 9 березня 2020 року Державна прокуратура Нідерландів намітить кроки, які слід зробити суддям.

Раніше OBOZREVATEL писав, що прокуратура Нідерландів висунула звинувачення чотирьом фігурантам справи про катастрофу малайзійського Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Нідерланди
Тег
Авіакатастрофа
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
А че только 4, они же сказали что 100 бурлаков тащили БУК, 100 надо было и вызывать, глядишь кто-то и пришел бы.
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4
4
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Добрыня .
Добрыня .
Лазарев Ярослав, Ну да, ну да. Так "насрать", что бросил пивасик и давай строчить, что "насрать". Понимаю. Угу-угу.
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0
2
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Добрыня ., Да, как-то... насрать, что-ли. Ну вызвали и что дальше?
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2
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