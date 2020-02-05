У Нідерландах розкрили подробиці щодо обвинувачених у справі МН17

У Генеральній прокуратурі Нідерландів іде процес щодо повідомлення про виклик до суду чотирьох підозрюваних у справі про трагедію літака Малазійських авіаліній рейсу МН17.

Про це Інтерфакс повідомила представниця державної прокуратури Нідерландів Брехта ван де Моосдейк. Вона зазначила, що звинувачення їм було висунуто ще 19 липня 2019 року.

"Те, що відбувається після висування звинувачення, це так званий "наказ про виклик", який видається відповідачам, щоб вони знали, що їх викликають до суду", – повідомила вона.

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За словами ван де Моосдейк, процедура займе якийсь час. На судовому засіданні 9 березня 2020 року Державна прокуратура Нідерландів намітить кроки, які слід зробити суддям.

Раніше OBOZREVATEL писав, що прокуратура Нідерландів висунула звинувачення чотирьом фігурантам справи про катастрофу малайзійського Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі.

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