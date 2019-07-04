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"У нас знову втрати!" Окупанти "Л/ДНР" завили через відповідь ЗСУ

1.3тЧитати матеріал російською

Терористи "Л/ДНР" поскаржилися на втрати у своїх лавах у результаті розгрому позицій силами Операції Об'єднаних сил.

Примітно, що в своїх офіційних зведеннях вони брешуть ніби убитих немає, проте в пабліках окупантів з'являється протилежна інформація. Скріншоти відповідних повідомлень опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"За "офіційними" зведеннями Дирляндіі за добу втрат немає. А у мене є, і навіть знаю, хто. Вірте у воїнів! Вірте у ЗСУ!" – написав він.

Солдат ЗСУ

Солдат ЗСУ

"Рубрика"

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Зокрема, повідомлення про втрати бойовиків в одній із сепаратистських груп в соцмережах залишила "військкор" Марина Харкова.

"Почалися обстріли по Ясинуватському блокпосту, Доломітному в Горлівці, біля Стаханова і Первомайська в "ЛНР". У нас знову втрати", – поскаржилася пропагандистка.

Офіційні зведення терористів з брехливою статистикою

Офіційні зведення терористів з брехливою статистикою

Facebook Анатолія Штефана

Скарги окупантів на втрати

Скарги окупантів на втрати

Facebook Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗСУ помстилися терористам "ДНР" за вбивство медиків і знищили кілька їхніх позицій. Успішну атаку по позиціях терористів здійснили бійці з бойової розвідувальної групи К-2 54 бригади ЗСУ. Спочатку вони підняли волонтерський дрон на саму гору терикону (він завис мало не над головами ворога), все зняли і проаналізували відео для оцінки обстановки, після чого завдали два точних удари.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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