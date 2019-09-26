У НАБУ "відхрестилися" від прослуховування глави ДБР Труби

Національне антикорупційне бюро України не має жодного стосунку до апаратури для прослуховування, яку знайшли у директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.
Таку заяву зробив директор НАБУ Артем Ситник в четвер, 26 вересня, в Києві, написав "Інтерфакс-Україна".
"Це не ми", – сказав він журналістам, відповідаючи на питання про те, чи мають відношення детективи НАБУ до установки цієї апаратури.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Труба заявляв, що в його робочому кабінеті була встановлена апаратура для прослуховування. Відповідне обладнання виявили в суботу, 21 вересня, у вентиляційній системі приміщення.
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