Головна Новини
27 вересня • оновлено в 19:45
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

У НАБУ "відхрестилися" від прослуховування глави ДБР Труби

1.4т Читати матеріал російською

Національне антикорупційне бюро України не має жодного стосунку до апаратури для прослуховування, яку знайшли у директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.

Таку заяву зробив директор НАБУ Артем Ситник в четвер, 26 вересня, в Києві, написав "Інтерфакс-Україна".

"Це не ми", – сказав він журналістам, відповідаючи на питання про те, чи мають відношення детективи НАБУ до установки цієї апаратури.

У НАБУ "відхрестилися" від прослуховування глави ДБР Труби

У НАБУ "відхрестилися" від прослуховування глави ДБР Труби

Новини
Під тиском "ЄС": Труба зізнався в "зливі" інформації з ДБР

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Труба заявляв, що в його робочому кабінеті була встановлена апаратура для прослуховування. Відповідне обладнання виявили в суботу, 21 вересня, у вентиляційній системі приміщення.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особи
Артем Ситник Роман Труба
Місце
Україна
Теги
Національне антикорупційне бюро України Державне Бюро Розслідувань
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Єфушко Наталія
Єфушко Наталія
Сытник и от прослушки в кабинете Холодницкого отказывался как только мог, но потом через пару недель таки оказалось, что больше то и не кому кроме как НАБУ таким заниматься
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel