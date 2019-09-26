Національне антикорупційне бюро України не має жодного стосунку до апаратури для прослуховування, яку знайшли у директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.

Таку заяву зробив директор НАБУ Артем Ситник в четвер, 26 вересня, в Києві, написав "Інтерфакс-Україна".

"Це не ми", – сказав він журналістам, відповідаючи на питання про те, чи мають відношення детективи НАБУ до установки цієї апаратури.

У НАБУ "відхрестилися" від прослуховування глави ДБР Труби

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Труба заявляв, що в його робочому кабінеті була встановлена апаратура для прослуховування. Відповідне обладнання виявили в суботу, 21 вересня, у вентиляційній системі приміщення.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!