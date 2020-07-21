У МВС відреагували на вимоги луцького терориста, назвавши їх сумбурними

У Міністерстві внутрішніх справ назвали достатньо сумбурними "філософські" вимоги Максима Кривоша, який 21 липня захопив автобус із людьми в Луцьку.

Про це в ефірі "Апостроф TV" розповів директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Вони ґрунтуються на різних текстах, які зловмисник раніше публікував у мережі, на своїх сторінках. Загальна тональність цих повідомлень – це незадоволення системою, філософські думки, незадоволення світом та інше", – сказав він.

Правоохоронець наголосив, що із терористом ведуться переговори. Ймовірно, про конкретніші його вимоги стане відомо пізніше.

Директор Департаменту комунікацій МВС підтвердив, що на місці події були постріли, внаслідок чого розбилися вікна автобуса, де перебуває від 10 до 20 заручників. Він додав: ймовірно, стріляв саме правопорушник.

"Нині невідомо, звідки у зловмисника зброя. У нього явно є вогнепальна зброя і, найімовірніше, вибухівка. Напевно, гранати. Але детальніше про це говорити не можу. Також він пише в мережі про те, що десь у Луцьку закладено вибухівку. І цю інформацію перевіряють правоохоронці", – розповів Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сторінці в забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте" терорист Максим Кривош писав про ув'язнення і постив свої філософські висловлювання.