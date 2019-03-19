У МВС відмовилися звільнити генерала Нацгвардії, якого судять за розстріл Майдану

Міністерство внутрішніх справ України не знайшло підстав для люстрації екс-керівника департаменту громадської безпеки МВС Володимира Гриняка, якого судять за керівництво розстрілом учасників Євромайдану.

Про це стало відомо з офіційної відповіді, направленої на запит журналістів "Слідство.info", які раніше дізналися, що силовика не тільки не звільнили, а й підвищили по службі.

"За результатами проведеної перевірки підстав для застосування до Гриняка В. П. заборон, передбачених частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" не встановлено", – йдеться в листі.

Відзначається, що перевірка була проведена в жовтні 2015 Управлінням протидії корупції і проведення люстрації МВС. Про те, чи проводилося службове розслідування можливих злочинів Гриняка під час Революції Гідності, в міністерстві і взагалі не знають.

Володимир Гриняк Гордон

Нагадаємо, раніше були опубліковані докази того, що саме Гриняк імовірно координував "беркутівців" та бійців Внутрішніх військ під час розгону мітингувальників 18 лютого 2014 в урядовому кварталі Києва. Однак після перемоги Революції Гідності він отримав підвищення по службі і керівну посаду в Національній гвардії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всього 66 осіб отримали підозри в причетності до вбивств протестувальників на Майдані під час Революції Гідності.

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