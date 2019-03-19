|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

У МВС відмовилися звільнити генерала Нацгвардії, якого судять за розстріл Майдану

2.4тЧитати матеріал російською

Міністерство внутрішніх справ України не знайшло підстав для люстрації екс-керівника департаменту громадської безпеки МВС Володимира Гриняка, якого судять за керівництво розстрілом учасників Євромайдану.

Про це стало відомо з офіційної відповіді, направленої на запит журналістів "Слідство.info", які раніше дізналися, що силовика не тільки не звільнили, а й підвищили по службі.

"За результатами проведеної перевірки підстав для застосування до Гриняка В. П. заборон, передбачених частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" не встановлено", – йдеться в листі.

Новини
Розстріл Небесної Сотні: в ГПУ сказали, хто гальмує слідство
У МВС відмовилися звільнити генерала Нацгвардії, якого судять за розстріл Майдану

Відзначається, що перевірка була проведена в жовтні 2015 Управлінням протидії корупції і проведення люстрації МВС. Про те, чи проводилося службове розслідування можливих злочинів Гриняка під час Революції Гідності, в міністерстві і взагалі не знають.

Володимир Гриняк

Володимир Гриняк

Гордон

Нагадаємо, раніше були опубліковані докази того, що саме Гриняк імовірно координував "беркутівців" та бійців Внутрішніх військ під час розгону мітингувальників 18 лютого 2014 в урядовому кварталі Києва. Однак після перемоги Революції Гідності він отримав підвищення по службі і керівну посаду в Національній гвардії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всього 66 осіб отримали підозри в причетності до вбивств протестувальників на Майдані під час Революції Гідності.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Розстріли на Майдані" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Розстріли на МайданіЄвромайдан
Місце
Україна
Теги
МайданМВС
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
27
3
Смішно
4
Цікаво
11
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Хоть кто-то извинился перед родственниками погибших беркутовцев? Вы сами заслуживаете своей судьбы.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Коротков Сергей
Коротков Сергей
Своих не сдают. Еще пригодятся.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Юг Руси
Юг Руси
Расстрелять нельзя помиловать!!! )
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / думки