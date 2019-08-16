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/ Розслідування

У Москві винесли нове рішення щодо українських моряків

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Московський міський суд у п'ятницю, 16 серпня, відмовив у звільненні зі слідчого ізолятора ще шести українських моряків-військовополонених, захоплених Росією в листопаді 2018 року.

Так, Володимира Терещенка, Андрія Шевченка, Романа Мокряка, Андрія Оприско і Сергія Цибізо залишили під вартою до 24 жовтня, повідомляє "Интерфакс".

Таким чином суд не підтримав апеляційну скаргу захисту на постанову Лефортовський суду Москви.

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Засідання пройшло в закритому режимі для "збереження таємниці досудового розслідування".

Раніше російський суд назвав законним арешт Дениса Гриценко, Андрія Драча, В'ячеслава Зінченка, Михайла Власюка, Богдана Головаша і Сергія Попова.

Відзначимо, в РФ 24 українцям, що перебували на суднах, пред'явлено звинувачення в "незаконному перетині кордону, скоєному групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або із застосуванням насильства чи загрози його застосування" (ч. 3 ст. 322 КК РФ). Покарання за цією статтею передбачає до шести років ув'язнення.

Полонені українські моряки

Полонені українські моряки

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія Москва
Теги
полонені моряки російський суд
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Кор Павел
Кор Павел
Правильно сделали. Преступник должен сидеть в тюрьме.
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филипп филипыч
филипп филипыч
24 привета пете за его аферу
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