У Москві винесли нове рішення щодо українських моряків

Московський міський суд у п'ятницю, 16 серпня, відмовив у звільненні зі слідчого ізолятора ще шести українських моряків-військовополонених, захоплених Росією в листопаді 2018 року.
Так, Володимира Терещенка, Андрія Шевченка, Романа Мокряка, Андрія Оприско і Сергія Цибізо залишили під вартою до 24 жовтня, повідомляє "Интерфакс".
Таким чином суд не підтримав апеляційну скаргу захисту на постанову Лефортовський суду Москви.
Засідання пройшло в закритому режимі для "збереження таємниці досудового розслідування".
Раніше російський суд назвав законним арешт Дениса Гриценко, Андрія Драча, В'ячеслава Зінченка, Михайла Власюка, Богдана Головаша і Сергія Попова.
Відзначимо, в РФ 24 українцям, що перебували на суднах, пред'явлено звинувачення в "незаконному перетині кордону, скоєному групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або із застосуванням насильства чи загрози його застосування" (ч. 3 ст. 322 КК РФ). Покарання за цією статтею передбачає до шести років ув'язнення.
Полонені українські моряки
Колаж
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року у Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
У полон потрапили 24 члени екіпажу, при цьому троє моряків зазнали поранень. Їх судили за "незаконний перетин державного кордону Росії".
Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплені кораблі.
Але прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не збирається звільняти моряків і його позиція залишиться незмінною до рішення суду в Росії.
Московський міський суд відмовився виконувати вимоги Міжнародного трибуналу ООН і залишив моряків під вартою. На початку липня слідство висунуло їм остаточні звинувачення.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін висловив упевненість, що Росія звільнить українців "найближчим часом", просто Володимир Путін спробує отримати за це якомога більше політичних преференцій.
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