Головна Новини
23 грудня • оновлено в 17:38
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Мінська ТКГ домовилася про обмін полоненими до кінця року

5.1т
Читати матеріал російською

Тристороння контактна група в Мінську домовилася про умови обміну полоненими до кінця 2019 року.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook Дарка Оліфер – прессекретарка представника України в ТКГ Леоніда Кучми.

"Під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це і передбачено підсумками саміту лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі", – зазначила вона.

Новини
Великий обмін полоненими: з’ясувалося, кого може повернути Росія

Також майбутній обмін підтвердив і представник Росії в ТКГ Борис Гризлов, передає Інтерфакс-Україна. "Контактна група узгодила умови звільнення і обміну утримуваних осіб до кінця року", – сказав він.

Крім того, домовленості прокоментувала "омбудсмен ДНР" Дар'я Морозова. "Нам нарешті вдалося досягти домовленості про обмін за умов гарантії процесуального очищення утримуваних осіб з боку України. Зараз ведеться робота з підготовки остаточного списку осіб та дати обміну", – цитує її слова Telegram-канал терористів Donetsk Inside.

Обмін полоненими

Обмін полоненими

"Донецькі новини"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін домовилися про обмін полоненими під час переговорів у "нормандському форматі" в Парижі 9 грудня.

  • У терористичній "ДНР" заявили, що готові до обміну з Києвом до кінця 2019 року. Так звана омбудсмен "республіки" Дар'я Морозова зазначила, що планується обмін за формулою "88 на 53".

  • Зеленський сказав, що новий етап обміну полоненими між Україною і Росією буде здійснюватися в три кроки: спочатку обмін всіх встановлених, потім обмін після узгодження списків Міжнародним комітетом Червоного Хреста і потім повернення утримуваних осіб з Росії і окупованого Криму.

  • Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що найближчий обмін полоненими між Україною і РФ буде нерівним, оскільки у Києва вже немає достатнього обмінного фонду. У зв'язку з цим українська сторона готова йти на серйозні поступки агресору заради порятунку максимальної кількості своїх громадян.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Обмін полоненими Мирні переговори в Мінську
Особа
Борис Гризлов
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
1
1
Смішно
12
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куни Чан
Куни Чан
Только психопатку Герашенко не подпускайте к спискам, а то с ее легкой руки, люди потом неожиданно умирают в украинских тюрьмах
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Руденко Вован
Руденко Вован
Куни Чан, соси х..й.чмыричан.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Куни Чан, херащенко уже все - сбитый летчик
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Paruhol Semen
Paruhol Semen
ну хоть новый год может по домам встретят...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги