Мінська ТКГ домовилася про обмін полоненими до кінця року

Тристороння контактна група в Мінську домовилася про умови обміну полоненими до кінця 2019 року.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook Дарка Оліфер – прессекретарка представника України в ТКГ Леоніда Кучми.

"Під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це і передбачено підсумками саміту лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі", – зазначила вона.

Також майбутній обмін підтвердив і представник Росії в ТКГ Борис Гризлов, передає Інтерфакс-Україна. "Контактна група узгодила умови звільнення і обміну утримуваних осіб до кінця року", – сказав він.

Крім того, домовленості прокоментувала "омбудсмен ДНР" Дар'я Морозова. "Нам нарешті вдалося досягти домовленості про обмін за умов гарантії процесуального очищення утримуваних осіб з боку України. Зараз ведеться робота з підготовки остаточного списку осіб та дати обміну", – цитує її слова Telegram-канал терористів Donetsk Inside.

Обмін полоненими "Донецькі новини"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін домовилися про обмін полоненими під час переговорів у "нормандському форматі" в Парижі 9 грудня.

У терористичній "ДНР" заявили, що готові до обміну з Києвом до кінця 2019 року. Так звана омбудсмен "республіки" Дар'я Морозова зазначила, що планується обмін за формулою "88 на 53".

Зеленський сказав, що новий етап обміну полоненими між Україною і Росією буде здійснюватися в три кроки: спочатку обмін всіх встановлених, потім обмін після узгодження списків Міжнародним комітетом Червоного Хреста і потім повернення утримуваних осіб з Росії і окупованого Криму.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що найближчий обмін полоненими між Україною і РФ буде нерівним, оскільки у Києва вже немає достатнього обмінного фонду. У зв'язку з цим українська сторона готова йти на серйозні поступки агресору заради порятунку максимальної кількості своїх громадян.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram