ЗСУ "підтягнули" резерв: у Міноборони пояснили суть перемир'я і попередили "Л/ДНР"

Андрій Таран висловився про перемир'я на сході України.

Повний і всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі буде реалізований тільки за умови дотримання домовленостей і фіксування цього за участю представників ОБСЄ.

Таку заяву в коментарі "Укрінформу" зробив міністр оборони України Андрій Таран. Він вказала на те, що цей режим не позбавляє військовослужбовців ЗСУ, у разі порушення домовленостей з боку "Л/ДНР", можливості діяти відповідно до норм міжнародного права й національного законодавства.

"Збройні сили України будуть дотримуватись досягнутих політичних домовленостей і діяти відповідно до міжнародних миротворчих практик", – підкреслив він.

Таран зазначив, що Збройні сили будуть адекватно реагувати не тільки на наступальні, а й провокаційні дії бойовиків, проведення диверсійно-розвідувальних операцій і створення загрози життю та здоров'ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури.

Для цього Генеральним штабом ЗС України створено відповідні додаткові резерви, додав Таран.

За словами глави Міноборони, в ефективній реалізації домовленостей, які набувають чинності з 27 липня, зацікавлені всі, хто бажає миру і територіальної цілісності країни.

"Українські воїни присутні й будуть на передовій, де кується наша спільна перемога. Вони докладуть усіх зусиль для реалізації мирних планів політичного керівництва України", – підкреслив міністр оборони.

Про режим повного та всеосяжного припинення вогню представники України, Росії та ОБСЄ домовилися 22 липня в рамках переговорів Тристоронньої контактної групи.

Раніше OBOZREVATEL писав, як захисники України готувалися до режиму перемир'я на лінії розмежування на Донбасі.