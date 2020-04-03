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3 квітня • оновлено в 22:28
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У Міноборони назвали причину падіння снаряда на подвір'я на Львівщині

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Найбільш імовірною причиною падіння артилерійського снаряда на подвір'я приватного будинку у Львівській області є його технічна несправність.

Міністр оборони України Андрій Таран пояснив, що ракета була виготовлена ще 1985 році, тобто їй 35 років, повідомляється на сайті оборонного відомства.

Ракеті 35 років: в Міноборони назвали причину падіння снаряда на подвір'я на Львівщині

Таран зазначив, що інцидент стався під час планових заходів з підготовки запуску зенітних керованих ракет.

За попередніми результатами розслідування, найбільш імовірною причиною інциденту стала технічна несправність ракети.

"Я прийняв рішення призупинити стрільби ЗРК до завершення розслідування і проведення додаткової експертизи всіх ракет даної серії", – додав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, артилерійський снаряд впав на території приватного домоволодіння. Інцидент стався близько 17:00 2 квітня в селі Верещиця Яворівського району Львівської області, яке розташоване біля військового полігону.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Андрій Таран
Місце
Україна
Тег
Міністерство оборони України
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