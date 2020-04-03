Ракеті 35 років: в Міноборони назвали причину падіння снаряда на подвір'я на Львівщині

Найбільш імовірною причиною падіння артилерійського снаряда на подвір'я приватного будинку у Львівській області є його технічна несправність.

Міністр оборони України Андрій Таран пояснив, що ракета була виготовлена ще 1985 році, тобто їй 35 років, повідомляється на сайті оборонного відомства.

Таран зазначив, що інцидент стався під час планових заходів з підготовки запуску зенітних керованих ракет.

За попередніми результатами розслідування, найбільш імовірною причиною інциденту стала технічна несправність ракети.

"Я прийняв рішення призупинити стрільби ЗРК до завершення розслідування і проведення додаткової експертизи всіх ракет даної серії", – додав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, артилерійський снаряд впав на території приватного домоволодіння. Інцидент стався близько 17:00 2 квітня в селі Верещиця Яворівського району Львівської області, яке розташоване біля військового полігону.

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