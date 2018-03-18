У Миколаєві застрелився легендарний льотчик АТО: що сталося

У Миколаєві 18 березня у власній квартирі покінчив життя самогубством шляхом пострілу з бойового пістолета 29-річний льотчик-герой АТО Владислав Волошин.

Останні кілька місяців він керував обласним комунальним підприємством "Миколаївський міжнародний аеропорт", пишуть "НикВести".

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, під час пострілу вдома знаходилася вся його сім'я. На місце події прибули медики та слідчо-оперативна група Інгульського відділу міліції.

Владислав Волошин НікВесті

Потерпілий був терміново госпіталізований, але в лікарні швидкої медичної допомоги помер від отриманих ушкоджень.

За попередніми даними, постріл було здійснено з бойового пістолета марки ПМ без номерних знаків. Зброю вилучено та направлено на проведення експертизи в НДЕКЦ в Миколаївській області.

За словами родичів, загиблий останнім часом перебував у пригніченому стані і висловлював тривожні наміри.

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Владислав Волошин - колишній пілот штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації. За свої бойові вильоти в 2014 році він може претендувати на звання найвідчайдушного військового льотчика України. Владислав неодноразово завдавав результативних ударів по російських агресорах в Україні, а всього зробив 33 бойових вильоти.

Після точного удару по російських десантниках під Новокатеринівкою 29 серпня 2014 року його літак збили. Владислав катапультувався і приземлився на території, окупованій ворогом. Зі зламаною рукою завдяки координації куратора зі штабу АТО йому вдалося пройти повз блокпости російсько-терористичних військ і вибратися до позицій ВСУ.

Саме Владислава Волошина російська влада брехливо звинувачувала на весь світ в атаці на малайзійський "Боїнг", збитий над Донбасом. Хоча ця версія була повністю спростована розслідуванням прокуратури Нідерландів і України. Владислав завершив контракт у цьому році. Його портрет в гермошоломі довго висів на почесному місці в Адміністрації президента України. Волошин нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Владислав Волошин звільнився зі Збройних сил України, так як, на його думку, не був гідно оцінений командувачами. Він неодноразово говорив, що, незважаючи на всі його заслуги, не міг навіть забезпечити свою сім'ю.

Як повідомляв "Обозреватель", напередодні в поїзді "Хмельницький - Лисичанськ" знайшли мертвим українського військовослужбовця Максима Свінціцького. Хлопцеві було 22 роки.