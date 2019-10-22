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22 жовтня • оновлено в 20:35
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Слід привів у покинутий склеп: у Миколаєві знайшли таємничий череп із запискою. Фото та відео 18+

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У Миколаєві у вівторок, 22 жовтня, правоохоронці затримали чоловіка, який жив у склепі й розносив по місту людські черепи.

Про це інформує прес-служба обласної поліції. Уточнюється, що 21 жовтня випадкові перехожі побачили череп в урні для сміття біля зупинки транспорту на перехресті вулиці Садової і проспекту Центрального (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Череп відправили на експертизу. За цим фактом слідчі почали кримінальне провадження, як того вимагає процедура в подібних випадках, – за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК.

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У ніч на 22 жовтня ще один череп поруч із запискою особистого характеру біля своєї квартири знайшла мешканка Заводського району міста. Жінка зрозуміла, що такий "подарунок" їй залишив знайомий, з яким у неї раніше були стосунки.

27-річного чоловіка розшукали оперативники Заводського відділу поліції недалеко від церкви на вулиці Садовій. Він зізнався, що виніс із кладовища на Степовій два черепи.

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

mk.npu.gov.ua

Виявилося, що там він влаштував собі місце для ночівлі та тимчасово жив просто в склепі. Коли на місце прибули співробітники поліції, то побачили ще шість черепів, які затриманий розклав біля місця поховання.

Дії чоловіка кваліфікували за ознаками ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу – наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого.

Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років.

Обережно, кадри 18+

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

mk.npu.gov.ua

Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

mk.npu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, у березні на пустирі поблизу Дарницького вокзалу в Києві були знайдені людські останки.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Миколаїв
Теги
фотографии видео кладовище Національна поліція України
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