Викрадали людей і вимагали викуп: у Миколаєві спіймали ватажка і "праву руку" небезпечної банди

У Миколаєві заарештували учасника та лідера злочинного угруповання, затриманого 1 листопада, які викрадали людей, били їх і займалися вимаганням.

Таке рішення прийняв міський суд, інформує пресслужба департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Відзначається, що арешт до 25 грудня 2019 року без альтернативи було накладено на "праву руку" ватажка банди.

"Другому підозрюваному суд обрав аналогічний запобіжний захід – утримання під вартою. Стосовно ще двох учасників – суд обиратиме їм запобіжний захід 3 листопада", – сказано в повідомленні.

Пресслужба поліції

Вони підозрюються, зокрема:

у захопленні заручників;

незаконному позбавленні волі або викрадення людини, побоях і катуванні;

незаконному заволодінні транспортним засобом; викраденні, привласненні, вимаганні документів, штампів, печаток, заволодінні ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем або їх пошкодження;

незаконному поводженню зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами.

Відомо, що підозрювані – двоє раніше судимі жителі Миколаєва, ще двоє – жителі Вознесенська.

Пресслужба поліції

Лідер угруповання – 49-річний житель Миколаєва. Є підсудним у двох резонансних справах і відпущений судом під заставу. Раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини.

За місцем проживання зловмисників, в їх автомобілях і офісах було вилучено понад сотні патронів до різної зброї, в тому числі до автоматичної, три пістолети, ножі, а також наркотичні речовини.

Крім того, в автомобілі одного із затриманих перебував чоловік – громадянин РФ, який перебуває в міжнародному розшуку.

Усі фігуранти затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 147 (Захоплення заручників), ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 357 і ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Пресслужба поліції

Як писав OBOZREVATEL, раніше на Миколаївщині з колонії втік вбивця. Поліція оголосила в розшук Володимира Касапа і показала його фото.

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