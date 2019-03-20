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У Миколаєві школярка побила однолітку через 5 тис. грн: сі подробиці

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У Миколаєві школярка побила однолітку через борг у 5 тис. гривень.

Про це повідомляє адміністрація Центрального району міста в Facebook. "Між двома подругами, неповнолітніми ученицями школи, виник конфлікт через фінансовий борг, який не повернула дівчина. За словами позичальниці, її побив батько і вигнав із дому, тому їй потрібні були кошти для життя. Їх вона позичила у ровесниці. За домовленістю вже через місяць вона повинна була повернути борг", – йдеться в повідомленні.

Після того, як дівчині нагадали про заборгованість, вона запропонувала замість грошей віддати подрузі мамині золоті прикраси, на що отримала відмову.

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У Миколаєві школярка побила однолітку через 5 тис. грн: сі подробиці

"Журнал Житомира"

За словами постраждалої, вони домовилися зустрітися біля школи, щоб поговорити і закрити питання щодо боргу. Але на зустріч юна боржниця прийшла ще з двома подругами, після чого сталася бійка, в ході якої дівчина отримала численні синці та забої.

Незрозумілим чином у постраждалої виявився мобільний телефон нападаючої і вона відразу після інциденту зателефонувала її батькові і про все розповіла.

Про ситуацію повідомили в поліцію. Крім зазначеного інциденту, також визначають, де неповнолітня взяла зазначену суму грошей.

Наразі обоє знаходяться на контролі служби у справах дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у школі селища Новоолексіївка на Херсонщині двоє десятирічних школярів побили ровесницю після уроків до такої міри, що її довелося госпіталізувати.

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Місце
УкраїнаМиколаїв
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