У Миколаєві школярка побила однолітку через 5 тис. грн: сі подробиці

У Миколаєві школярка побила однолітку через борг у 5 тис. гривень.

Про це повідомляє адміністрація Центрального району міста в Facebook. "Між двома подругами, неповнолітніми ученицями школи, виник конфлікт через фінансовий борг, який не повернула дівчина. За словами позичальниці, її побив батько і вигнав із дому, тому їй потрібні були кошти для життя. Їх вона позичила у ровесниці. За домовленістю вже через місяць вона повинна була повернути борг", – йдеться в повідомленні.

Після того, як дівчині нагадали про заборгованість, вона запропонувала замість грошей віддати подрузі мамині золоті прикраси, на що отримала відмову.

"Журнал Житомира"

За словами постраждалої, вони домовилися зустрітися біля школи, щоб поговорити і закрити питання щодо боргу. Але на зустріч юна боржниця прийшла ще з двома подругами, після чого сталася бійка, в ході якої дівчина отримала численні синці та забої.

Незрозумілим чином у постраждалої виявився мобільний телефон нападаючої і вона відразу після інциденту зателефонувала її батькові і про все розповіла.

Про ситуацію повідомили в поліцію. Крім зазначеного інциденту, також визначають, де неповнолітня взяла зазначену суму грошей.

Наразі обоє знаходяться на контролі служби у справах дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у школі селища Новоолексіївка на Херсонщині двоє десятирічних школярів побили ровесницю після уроків до такої міри, що її довелося госпіталізувати.

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