У Миколаєві на АЗС застрелили трьох осіб: перші фото і деталі

У середу, 18 вересня, в Миколаєві на автозаправній станції застрелили трьох осіб.
Про це передає пресслужба Нацполіціі області, повідомляючи, що тіла людей з вогнепальними пораненнями були знайдені на АЗС.
Відзначається, що повідомлення про про виявлення тіл працівників АЗС надійшло в поліцію близько 12:20.
"Зараз на місці події, на чолі з керівництвом ГУНП в Миколаївській області, працюють спіробітніки слідчо-оперативної групи Інгульського відділу поліції, слідчі, оперативники Головного управління, криміналісти, кінолог зі службовим собакою, експерти", – йдеться в повідомленні.
Всі обставини злочину встановлюються. У Миколаєві ввели спеціальну поліцейську операцію "Сирена".
Відомості про подію внесені до ЄРДР в ст. 115 КК України "Умисне вбивство".
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