У Мелітополі здійснив аварійну посадку винищувач МіГ-29. Фото з місця НП

У п'ятницю, 10 квітня, ввечері на військовому аеродромі в Мелітополі Запорізької області здійснив аварійну посадку винищувач МіГ-29 з бортовим номером 47 Повітряних сил ЗС України.

Як повідомляє Telegram-канал "Ранкова Зоря", пілот винищувача залишився живий (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

МіГ-29

На опублікованих знімках видно, що корпус літака знаходиться на злітній смузі.

Причини аварії поки не повідомляються.

Telegram / morgenxshtern

Telegram / morgenxshtern

Telegram / morgenxshtern

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео посадки двоповерхового і найбільшого пасажирського літака в світі під час шторму. Через сильний вітер судно спочатку "підвисало" в повітрі, а потім акуратно приземлилося.

Cтюардесса дала пораду з порятунку життя під час аварійної ситуації на борту літака.

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