У Медведчука анонсували звільнення українців з полону "Л/ДНР": що відомо

У четвер, 27 червня, відбудеться можливе звільнення кількох українських полонених, яких тримають під вартою у "Л/ДНР".

Про це в ефірі "112 Україна" заявив один із лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович. Він повідомив, що глава політради партії Віктор Медведчук зустрінеться з ватажками "Л/ДНР".

"Я анонсую вам це: в найближчі декілька годин відбудеться пряма зустріч голови політради нашої партії Віктора Медведчука з керівництвом "ЛНР", "ДНР". Тому що треба або йти до миру, або брехати про мир, потрібно робити кроки, нехай не завжди популярні, але ти ведеш до миру, ти чесна людина. Люди, дорогі мої друзі, якщо особа, політик нашої країни, в ситуації, в якій ми всі перебуваємо, не йде до миру – вона злочинець у ставленні до своєї країни. Ми обіцяли, і ми це робимо", – заявив Рабінович.

Водночас він зазначив, що можливі кримінальні переслідування їхньої партії.

"Це не остання новина, яку ви почуєте – будуть звільнені полонені з божою поміччю, будуть прямі переговори... Ми не боїмося їхніх кримінальних справ, ми їх не боїмося і будемо встановлювати мир, і разом із вами його встановимо", – додав Рабінович.

Російські телеграм-канали повідомляють, що Медведчук проведе зустріч у Мінську з Леонідом Пасічником і Денисом Пушиліним.

У той же час ЗМІ, підконтрольні терористам написали, що 28 червня "Л/ДНР" передадуть Україні чотирьох полонених в односторонньому порядку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Л/ДНР" зажадали негайного початку прямого діалогу з Києвом щодо економічних проблем Донбасу.

Раніше Віктор Медведчук розкритикував президента Володимира Зеленського за його позицію щодо переговорів із Росією про обмін полоненими.

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